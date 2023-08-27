الزعتر والألوفيرا لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك غسولاً طبيعياً لتفتيح البشرة من الزعتر الذي يحتوي على العديد من المواد والعناصر المهمة التي تدخل في الوصفات الطبيعية للعناية بجمال البشرة، خاصة تفتيحها ونظافتها.

تعرفي على المكونات وطريقة التطبيق وفقا لموقع «حياتك».

المكونات وطريقة التطبيق

- اخلطي ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة من الألوفيرا جيدا، حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم دلكي بها بشرتكِ برفق عن طريق حركات دائرية.

- عليكِ ألا تلمسي البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء.

- لكي تحصلين على أفضل النتائج في وقت قصير، كرري هذه الوصفة مرة كل يوم على مدى نحو عشرة أيام.