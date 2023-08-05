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ادخلي الطحينة في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 09:53 صباحا
ادخلي الطحينة في روتين العناية ببشرتك
تزيل الطحينة بقايا الجلد الميت من البشرة، وتسهم في تنقية البشرة من الشوائب (الإنترنت)
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دائماً ما نستخدم الطحينة في إعداد الأطعمة اللذيذة، ولكن هل خطر على بالك ذات يوم تطبيقها على بشرتكِ؟ هل تخيلتِ مدى أهميتها والفوائد الكثيرة التي تقدمها لبشرتكِ؟. تعالي معنا نتعرف معاً على فوائد الطحينة للبشرة، لتحرصي على إدخالها في روتين العناية ببشرتك، وذلك وفقا لموقع «هي».

فوائد الطحينة للبشرة:
- تزيل بقايا الجلد الميت من البشرة .
- تسهم في تنقية البشرة من الشوائب والأوساخ العالقة بها.
- تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات منها.
- توحد لون البشرة.
- تساعد على نفخ الخدود وتسمين الوجه.
- تخلص البشرة من بعض المشكلات الجلدية التي تصيبها. كما أنها تعالج حبوب البشرة.
- تحافظ على رطوبة البشرة، والحفاظ عليها من الإصابة بالجفاف.
- تعالج الخراج والدمامل التي تظهر بالوجه.

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مكونات خلطة الطحينة والزبادي للعناية بجمال بشرتك:
4 ملاعق صغيرة من الطحينة
4 ملاعق كبيرة من الزبادي
نصف ملعقة كبيرة من العسل
4 ملاعق صغيرة من الماء
2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون
الإعداد والتطبيق:
- نخلط كلاً من الطحينة والزبادي والماء، ونقلبها بشكل جيد، ثم نضيف عليها باقي المقادير، ونخلطها حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نفرد الماسك على البشرة، ونتركه 30 دقيقة، ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.

قناع الطحينة وماء الورد لتبيض البشرة
يسهم ماء الورد في علاج إحمرار البشرة، حيث إنه غني بالمواد المضادة للالتهابات.
المكونات وطريقة التطبيق:
2 ملعقة صغيرة من الطحينة
ملعقة كبيرة من ماء الورد
ملعقة صغيرة من عصير الليمون
ملعقة صغيرة من نشا الذرة
2 ملعقة صغيرة من الحليب
الإعداد والتطبيق:
- نمزج المكونات معاً حتى تتجانس تماماً.
- ندلك البشرة بالمزيج، ونتركه 30 دقيقة، ثم نشطف البشرة بعدها بالماء الدافئ.
زيت الأفوكادو والسمسم لتحضير «TAN OIL» طبيعي

ماسك الطحينة وزيت الأفوكادو لإزالة تجاعيد البشرة
يعمل زيت الأفوكادو على تعزيز إنتاج الكولاجين بالبشرة، مما يمنحها النضارة والإشراق والحيوية.
المكونات وطريقة التطبيق:
ملعقة كبيرة من الطحينة
ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو
بياض بيضة
الإعداد والتطبيق:
- نمزج المقادير مع بعض جيداً.
- نفرد الماسك على البشرة، ونتركه 20 دقيقة، ثم نشطف البشرة بعدها بالماء الفاتر.
 

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