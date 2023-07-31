  • Alwasat News
Atwasat

أدخلي التمر في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 02:09 مساء
أدخلي التمر في روتين العناية ببشرتك
ماسك التمر للوجه يعمل على تبييض البشرة وإعادة نضارتها وإشراقها (الإنترنت)
alwasat radio

تحتاج بشرة الوجه بين الحين والآخر إلى تبيض، حيث يصبح لونها داكناً وتظهر عليها البقع لأسباب مختلفة منها التلوث وأشعة الشمس. ويشكل ماسك التمر للوجه حلاً مناسباً لهذه المشكلة. فهو يعمل على تبييضها ويعيد إليها نضارتها وإشراقها وحيويتها.

ماسك التمر والفواكه المجففة لتبييض بشرة الوجه
في حال أردت تبييض بشرة وجهك وإعادة الإشراق إليها، يمكنك اللجوء إلى طريقة سهلة جداً. كل ما عليك القيام به هو تحضير خلطة التمر في دقائق قليلة وذلك وفقا لموقع «شهية».

فإذا كنت تحبين تناول الفواكه المجففة مثل المشمش والتين والزبيب، اتركي القليل منها لبشرتك. يمكنك في الواقع استخدامها لتحضير قناع يعيد إليها نضارتها ومظهرها الصحي والجميل.
المكونات و طريقة التحضير
اطحني قبضة من التمر مع المشمش والتين والزبيب المجففة جيداً إلى أن تحصلي على بوريه خالٍ من التكتلات.
امزجي البوريه مع كمية مناسبة من الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
صفي العجينة من الكمية الزائدة من الماء ثم ضعيها في الخلاط لتقومي بطحنها بشكل جيد.
بعد ذلك طبقي الماسك على بشرة وجهك واتركيه لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ. وكرري هذه الخلطة بانتظام. ومع مرور الوقت ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقاً وأن لونها أصبح فاتحاً أكثر من قبل.

قناع التمر وماء الورد
يمكنك اللجوء إلى قناع آخر سهل التطبيق وهو ماسك التمر وماء الورد. إذاً تذكري الخطوات التي عليك القيام بها لتحضيره.
المكونات وطريقة التطبيق
انزعي نواة بضع حبات من التمر وقومي بطحنها جيداً إلى أن تتحول إلى بوريه خالية من التكتلات.
أضيفي إلى بوريه التمر كمية مناسبة من ماء الورد الطبيعي لتحصلي على عجينة متجانسة.
طبقي قناع التمر على كل مساحة وجهك واتركيها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.
اغسلي وجهك جيداً بماء الورد مجدداً.
وتذكري أنه في حال قمت بتطبيق ماسك للوجه يحتوي على التمر بشكل منتظم فإنه يساعد على إخفاء البقع التي تظهر على بشرتك بسبب تعرضها لوقت طويل لأشعة الشمس ويساهم في تهدئتها. كما أنه يعيد الرطوبة واللمعان الصحي إلى البشرة الجافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)
(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين

(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي

بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية

السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين

دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين
تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية

تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1

ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1
نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي

نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)

شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا ...
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
نانسي عجرم في إطلالة رقيقة بتوقيع «أليكسندر فوتيه»
نانسي عجرم في إطلالة رقيقة بتوقيع «أليكسندر فوتيه»
زيت الأفوكادو والسمسم لتحضير «TAN OIL» طبيعي
زيت الأفوكادو والسمسم لتحضير «TAN OIL» طبيعي
الملح لعلاج الشعر الدهني
الملح لعلاج الشعر الدهني
الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة
الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة
تفاصيل إطلالة روبي في موسم جدة
تفاصيل إطلالة روبي في موسم جدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب
«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب...
إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة
إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة...
3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه
3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه...
تفاصيل إطلالة نانسي عجرم الفسفورية في قبرص
تفاصيل إطلالة نانسي عجرم الفسفورية في قبرص...
كل ما تريدين معرفته عن الدلكة السودانية
كل ما تريدين معرفته عن الدلكة السودانية...
المزيد
أدخلي التمر في روتين العناية ببشرتك
أدخلي التمر في روتين العناية ببشرتك...
كل ما تريدين معرفته عن الشامبو الجاف
كل ما تريدين معرفته عن الشامبو الجاف...
خلطة سحرية للتخلص من إصفرار الأظافر
خلطة سحرية للتخلص من إصفرار الأظافر...
تفاصيل إطلالة روبي في موسم جدة
تفاصيل إطلالة روبي في موسم جدة...
الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة
الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة...
المزيد