أدخلي التمر في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

تحتاج بشرة الوجه بين الحين والآخر إلى تبيض، حيث يصبح لونها داكناً وتظهر عليها البقع لأسباب مختلفة منها التلوث وأشعة الشمس. ويشكل ماسك التمر للوجه حلاً مناسباً لهذه المشكلة. فهو يعمل على تبييضها ويعيد إليها نضارتها وإشراقها وحيويتها.

ماسك التمر والفواكه المجففة لتبييض بشرة الوجه

في حال أردت تبييض بشرة وجهك وإعادة الإشراق إليها، يمكنك اللجوء إلى طريقة سهلة جداً. كل ما عليك القيام به هو تحضير خلطة التمر في دقائق قليلة وذلك وفقا لموقع «شهية».



فإذا كنت تحبين تناول الفواكه المجففة مثل المشمش والتين والزبيب، اتركي القليل منها لبشرتك. يمكنك في الواقع استخدامها لتحضير قناع يعيد إليها نضارتها ومظهرها الصحي والجميل.

المكونات و طريقة التحضير

اطحني قبضة من التمر مع المشمش والتين والزبيب المجففة جيداً إلى أن تحصلي على بوريه خالٍ من التكتلات.

امزجي البوريه مع كمية مناسبة من الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

صفي العجينة من الكمية الزائدة من الماء ثم ضعيها في الخلاط لتقومي بطحنها بشكل جيد.

بعد ذلك طبقي الماسك على بشرة وجهك واتركيه لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ. وكرري هذه الخلطة بانتظام. ومع مرور الوقت ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقاً وأن لونها أصبح فاتحاً أكثر من قبل.