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خلطة سحرية للتخلص من اصفرار الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 10:14 صباحا
خلطة سحرية للتخلص من اصفرار الأظافر
حل سريع للتخلص من أصفرار الأظافر والتمتع بأظافر بيضاء وصحية (الإنترنت)
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كثير من الفتيات والسيدات يعانين اصفرار الأظافر بشكل واضح، وهو ما يجعل مظهر الأظافر غير صحي وغير نظيف، لذلك نقدم لكِ حلًا سهلًا وسريعًا للتخلص من هذا الاصفرار، والتمتع بأظافر بيضاء وصحية تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
ملعقة كبيرة بيكينغ صودا
ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
فرشاة أسنان

طريقة التحضير
- يوضع البيكنيغ صودا في طبق صغير، ويضاف إليه عصير الليمون.
- يضاف زيت جوز الهند، ويقلب جيدًا حتى يصبح مثل المعجون.
- يزال طلاء الأظافر إن وجد، ثم تغمس الفرشاة في الخليط.
- تدلك الأظافر بالفرشاة لمدة 20 ثانية لكل ظفر ويراعى عدم تدليك المنطقة المحيطة بالأظافر لأنها رقيقة، تشطف اليد بالماء، ثم تدهن بالكريم المرطب وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيًا لأفضل النتائج.

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