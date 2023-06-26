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قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 02:34 مساء
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها
نقدم لك طريقة استخدام النسكافية للعناية ببشرتك (الإنترنت)
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النسكافيه من المشروبات الغنية بالكافيين فهو نوع من أنواع القهوة والتي لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، بالإضافة إلى فوائده الجمالية للبشرة، وأصبح النسكافيه من الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج مشاكل البشرة لذلك نقدم لكِ طريقة استخدامه للعناية ببشرتك والتخلص من البقع الداكنة وفقا لموقع «جمالك».

فوائد النسكافية للبشرة
- يعمل النسكافيه على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يحارب النسكافيه تجاعيد البشرة ويقضي على الخطوط الرفيعة والدقيقة بها.
- يقوم النسكافيه بتنعيم البشرة وتقشيرها وإزالة بقايا الجلد الميت منها.
- يعالج النسكافيه حبوب البشرة ويقلل من البثور والرؤوس السوداء بها.
- يسهم النسكافيه في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
ماسك النسكافيه والزبادي لتفتيح لون البشرة
- يتميز الزبادي بقدرته على ترطيب البشرة وتغذيتها بفضل الفيتامينات والعناصر المعدنية التي يحتويها.
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة صغيرة من النسكافيه.
ملعقة كبيرة من الزبادي.
- امزجي المكونات معا حتى تتجانس مع بعضها، ثم وزعيها على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اشطفي البشرة بالماء الدافئ، ثم جففيها وقومي بترطيبها كرري تطبيق الماسك بمعدل مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك النسكافيه والحليب لتقشير البشرة
يقوم الحليب بتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة بها.
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة صغيرة من النسكافيه.
ملعقة كبيرة من الحليب.
ملعقة كبيرة من النشا.
ملعقة صغيرة من الجلسرين.
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات معا ثم افرديها على البشرة ودلكي البشرة بحركات دائرية لبضع دقائق، ثم اشطفي البشرة بعدها بالماء البارد.

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