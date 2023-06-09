بالصور: 4 تمارين لشد الجسم في المنزل دون الذهاب إلى الـ«جيم»

القاهرة - بوابة الوسط

من الممكن الحصول على نتيجة رائعة لشد الجسم بأدوات بسيطة، فليس من الضرورة الذهاب إلى الصالة الرياضية من أجل ممارسة التمارين، حيث يمكنكِ اعتماد تمرينات الحائط التي تساعدكِ على تقوية العضلات وزيادة مرونة الجسم. وفيما يلي نقدم لكِ أربعة تمارين لشد الجسم في المنزل، وذلك وفق «الجميلة».

تمرين تقوية عضلات الكفين

إذا كنتِ من الأشخاص الذين يجلسون أمام اللاب توب كثيرا، فحتما لديكِ بعض المشاكل في الكفين، ويمكن تقوية عضلات وأعصاب هذه المنطقة بهذا التمرين من خلال الوقوف أمام الحائط وإسناد كفيكِ، وقومي بالضغط بصدركِ للأمام قليلا ذهابا وإيابا، وكرري تلك الحركة كلما شعرت بآلام في الذراعين والكفين.

تمرين شد الظهر

هذا التمرين أقرب كثيرا إلى تمرين الحائط السابق، ويمكن اعتماده عن طريق الوقوف بلطريقة نفسها، ولكنكِ ستضعين اليدين في زاوية شبه قائمة بحيث يلامس الكوعين الحائط، وستقومين بشد ظهركِ مع الانحناء قليلا بصدرك للأمام، ومن الممكن رفع الأقدام بالتبادل لزيادة فعّالية التمرين.

تمرين الجلوس في الهواء

كبديل عن تمرين السكوات، اعتمدي تمرين الحائط بالجلوس في الهواء، بحيث تقومين بفرد ظهركِ على الحائط مع رفع اليدين، وثني الركبتين وكأنكِ تجلسين على كرسي، كرري هذا التمرين عدّة مرات في اليوم، وفي كل مرة اعتمدي وقت أطول لتنفيذه.

تمرين رفع القدمين لأعلى

يساعد هذا التمرين بشكل كبير على تدفق الدم بصورة أفضل في منطقة القدمين، خاصة إن كنتِ من الأشخاص الذين يجلسون أو يقفون كثيرا على أقدامهم.

ولتنفيذه مددي ظهركِ على الأرض المستوية، واقتربي من الحائط، ثم ارفعي قدميكِ بحيث يأخذ الجسم وضعية زاوية قائمة، واتركي القدمين مرفوعة لعدّة الدقائق.

ولزيادة فاعلية التمرين افتحي زاوية القدم، بحيث تشعرين بشد العضلات في منطقة الفخذين، كرري هذا التمرين عدّة مرات في اليوم.

تمرين شد الظهر. (أرشيفية: الإنترنت)

تمرين الجلوس في الهواء. (أرشيفية: الإنترنت)

تمرين رفع القدمين لأعلى. (أرشيفية: الإنترنت)