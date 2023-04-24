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زيت النعناع والألوفيرا بديلا لفيلر الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 03:56 مساء
زيت النعناع والألوفيرا بديلا لفيلر الشفاه
بعض الطرق لعمل وصفات طبيعية لنفخ الشفاه من دون الحاجة لفيلر (الإنترنت)
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تتطلع الكثير من الفتيات للحصول على شفاه ممتلئة وناعمة، لذلك سنقدم لكِ بعض الطرق لعمل وصفات طبيعية لنفخ الشفاه من دون الحاجة لفيلر، وستلاحظين النتيجة من أول استخدام. تعرفي على الوصفات معنا وفقا لموقع «الجميلية».

الشوفان وزيت النعناع:
- اخلطي ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونص ملعقة من زيت النعناع مع ملعقة كبيرة من الزبادي. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك لمدة خمس دقائق. اغسلي الخليط جيدا بالماء الدافئ. تستخدم عند الحاجة.

زبدة الشيا وزيت الزيتون:
- اخلطي ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقة. اغسلي الخليط جيدا بالماء الدافئ. ضعي المرطب الخاص بكِ.

القرفة وزيت الزيتون:
- اخلطي ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي الخل بالماء الدافئ. تكرر مرتين أسبوعيا.

الفلفل الحار وجل الألوفيرا:
- اخلطي نصف ملعقة من الفلفل الحار مع ملعقة كبيرة من الألوفيرا ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي الخليط جيدا بالماء البارد. ضعي المرطب الخاص بكِ. تكرر مرة أسبوعيا.

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