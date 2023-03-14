طرق طبيعية لعلاج حبوب الوجه الملتهبة

القاهرة - بوابة الوسط

كثيرًا ما تصاب النساء بالحبوب الملتهبة منذ فترة البلوغ، وتتكرر أيضًا لأسباب هرمونية مع الدورة الشهرية والحمل، كما أنها تحدث بصورة أساسية بسبب العدوى البكتيرية، وتتطلب طريقة علاج مختلفة عن علاج الحبوب العادية.

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وتتعدد الطرق التي من الممكن اتباعها من أجل علاج الحبوب الملتهبة في منطقة الوجه، ومن أبرز وأشهر طرق علاج الحبوب الملتهبة في الوجه طبيعيًا ما يأتي:

الكمادات الدافئة

ضعي كمادات من الماء الدافئ على الحبوب، فهي تساعد على زيادة تدفق الدماء في المنطقة وتسرع العلاج. استخدمي قطعة قماش نظيفة منقوعة في الماء الساخن لعمل الكمادات، ثم اعصريها وتخلصي من الماء المتبقي، وضعيها على المنطقة المصابة وكرري الأمر ثلاث مرات يوميًّا.

الكركم (البزار)

اصنعي عجينة من البزار (الكركم) والماء. ضعيها على المكان المصاب عدة مرات في اليوم، حتى يزول الالتهاب بالتدريج. اشربي كوبًا من الكركم المغلي مع الحليب، ما يساعد على زيادة المناعة في جسمك.

الثوم

يحتوي الثوم على مضادات للبكتيريا ومضادات للعدوى طبيعية، ويسهم في علاج المسام الملتهبة، ويسهل استخدامه بقطعه طوليًّا ووضعه على البثور الملتهبة وتركه لمدة عشر دقائق كل يوم، لعلاج العدوى والالتهاب.

خل التفاح

خل التفاح يحتوي على مضادات للبكتيريا ومضادات للالتهاب، ويعمل كذلك على تقشير البشرة.

يمكنك تخفيفه بالماء ووضعه على المنطقة المصابة وتركه لمدة 10 دقائق، مع تكرار ذلك عدة مرات يوميًّا، وهو يعد من الأمثلة على طرق علاج الحبوب الملتهبة في الوجه.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على سرعة علاج الحبوب الملتهبة، ويمكن وضعه مباشرة على الأماكن المصابة وتركه لمدة 10 دقائق، وتكرار ذلك عدة مرات في اليوم حتى يزول الالتهاب، وكذلك لا تنسى أن شرب الزنجبيل المغلي يعزز من مناعة جسمك.