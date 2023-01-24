«الأسبرين» والألوفيرا للتخلص من حبوب الوجه

القاهرة - بوابة الوسط

حبوب الوجه بمختلف أنواعها مشكلة شائعة تصيب الجنسين، ذكورا وإناثا من مختلف المراحل العمرية، غير أنه يكثر ظهورها في فترة المراهقة، وذلك نتيجة التغييرات التي تحدث للجسم في هذه المرحلة من العمر، خاصة جهة الهرمونات، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى سنتعرف عليها في هذا المقال، إضافة إلى ذلك نقدم إليكِ طرق كيفية التخلص من حبوب الوجه بسرعة من خلال بعض الوصفات الطبيعية الفعالة وفقا لموقع «شهية».

ما هي أسباب ظهور حبوب الوجه؟

- العامل الوراثي.

- القلق والتوتر.

- تغيير في هرمونات الجسم.

- تقلبات المناخ.

- تراكم خلايا الجلد الميت الذي يعمل على انسداد المسام المسبب لظهور حبوب الوجه.

- الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والسكريات.

- استخدام مستحضرات عناية بالبشرة غير مناسبة لنوعها.

- عدم إزالة المكياج وتنظيف البشرة بعمق، خاصة قبل الخلود إلى النوم.

تتوفر العديد من العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من حبوب الوجه، وبسرعة، على أن تتم المواظبة عليها وتطبق بطرق صحيحة.

البخار لعلاج حبوب الوجه

- يساعد تبخير البشرة في التخلص من الأوساخ والزيوت الفائضة المتراكمة، ما يسمح بتفتح وتنفس المسام، وبالتالي يسهم في تطهيرها من البكتيريا المسببة لحبوب الوجه.

المكونات

- كمية مناسبة من الماء.

- كريم ترطيب.

الطريقة

- يوضع الماء على النار حتى يصبح ساخنا وتوضع منشفة فوق الرأس كالخيمة، ويتم الانحناء فوق وعاء الماء حتى يتصاعد البخار ويلامس البشرة.

- تترك مسافة جيدة بحيث لا يتسبب البخار المتصاعد في حرق الوجه ويتم تبخير الوجه لمدة 10 دقائق مع إبقاء العينين مغلقتين.

- تغسل البشرة بالماء الدافئ وتجفف، ثم يوزع كريم الترطيب ذو التركيبة الخالية من الزيوت.

الأسبرين لعلاج حبوب الوجه

- الأسبرين أحد أنواع الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهاب، كما يحتوي على حمض الأسيتيل ساليسيليك، وهو مركب نشط شبيه إلى حد كبير بحمض الساليسيليك الذي يساعد في التخلص من حبوب الوجه بسرعة.

المكونات

-قرص أو اثنان من الأسبرين.

-قطرات من الماء.

طريقة التطبيق

- يفتت الأسبرين، ثم تضاف له قطرات الماء تدريجيا للحصول على معجون كثيف القوام.

- يطبق على حبوب الوجه ويترك حتى يجف ويكرر علاج الأسبرين لحبوب الوجه كل 6 ساعات.