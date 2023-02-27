اعتمديها لتغيير إطلالتك.. صبغات شعر رائجة في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عزيزتي، قد يكون كل ما تحتاجينه من أجل تغيير نظرتكِ إلى الحياة هو فقط تغيير إطلالتكِ.

لهذا جمعنا لكِ ألوان الشعر الرائجة في العام 2023 فاختاري من ألوان الصبغات التالية ما يليق بكِ ولا تترددي بتغيير لوككِ، وفق «جمالك».

لون صبغة شعر أشقر بلاتيني

تمتعي بإطلالة نجمات هوليوود، من خلال اعتماد الأشقر البلاتيني، فهذا اللون من الصبغة يأتي عادة بتدرجات مختلفة، ليلبي مختلف الأذواق. تجدين مثلا اللون البلاتيني الرمادي، أو الشعر الأشقر بلاتيني المائل إلى الأبيض أو العسلي.

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كما، يمكن اختيار ألوان صبغات الشعر التي تتنوع بين الأشقر والرمادي وتطبيقها على كافة الخصلات من الأعلى إلى الأسفل أو على طريقة الهايلايت مثلا.

صحيح أن لون الأشقر البلاتيني جذاب، إلا أنه يتطلب الكثير من العناية كي يبقى جميل، مثل تجنب الاستحمام بمياه ساخنة وعدم غسل الشعر بكثرة والتخفيف من استخدام السشوار وفير الشعر.

بني مع خصلات شقراء

إذا كنتِ محتارة بين صبغ الشعر باللون البني والأشقر، فلون صبغة شعر بني مضاء بالخصلات الشقراء أو كما يسمى بالإنكليزية Candlelit Brunette سيكون الحل! خاصة أن هذا اللون سيكون رائج جدا في العام 2023. لون صبغة شعر بني مضاء بالخصلات الشقراء، لا يحتاج إلى عناية دائمة كبقية الدرجات، فكل ما مر عليه الوقت كل ما أصبح أجمل.

لكن طبعا، عليكِ دائما تطبيق مستحضرات عناية بالشعر تزيد من لمعانه وكثافته وننصحكِ أيضا بزيارة الصالون كل فترة للقيام بالعلاجات المناسبة. إذا كنتِ من صاحبات الشعر الأسود وقمت بصبغ الشعر باللون البني، فسيكون عليكِ صبغ الشعر كل فترة خصوصا عند الجذور، والأمر نفسه ينطبق على صاحبات الشعر الأشقر.

شعر بني فاتح

تدرج صبغة الشعر البني الفاتح أو Mushroom Brown هو اللون الذي يتراوح بين الأشقر الكراميل والبني المائل إلى لون الشوكولا الداكن. هذا اللون يلائم تماما صاحبات لون البشرة الدافئة.

أما بالنسبة لكيفية العناية بهذا اللون فيجب اتباع الخطوات اللازمة، إضافة إلى استخدام الشامبو الأزرق الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على لون الشعر البني الفاتح وتجنب بهتانه وميله إلى اللون الأحمر أو البرتقالي، بسبب عوامل خارجية مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة.

بني مائل إلى القرفة

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة تضيفين بها بعض الحركة على شعركِ، فاللون المائل إلى القرفة رائج هذا العام ويمكنكِ اللجوء إليه. هذا التدرج يمزج بين الأحمر والبني، ليضفي لمسة من الدفء الغامض على الشعر.

هذا اللون يليق بمختلف ألوان البشرة، وبالتالي إن كنتِ صاحبة بشرة فاتحة أو سمراء، فيمكنكِ اللجوء إلى لون الشعر البني الغامق المائل إلى لون القرفة.

أما إذا كنتِ من محبات المغامرة نوعا ما في لون شعركِ، فالجئي إلى لون شعر بلون القرفة مائل إلى النحاسي. بالإضافة إلى ذلك، فلستِ مجبرة على اعتماد هذا اللون على شعركِ بالكامل، إن كنتِ صاحبة شعر بني، الجئي إلى لون القرفة الأفتح من شعركِ بدرجات قليلة، واعتمديه بطريقة متدرجة من منتصف شعركِ حتى الأطراف.

ألوان الشعر الرائجة في العام 2023 (الإنترنت)

ألوان الشعر الرائجة في العام 2023 (الإنترنت)

ألوان الشعر الرائجة في العام 2023 (الإنترنت)