أسبوع الموضة الباريسي.. «بالنسياغا» حاضرة رغم «الفضيحة»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق أسبوع الملابس النسائية الجاهزة في باريس، الإثنين، فيما سيكون عرض تشكيلة «بالنسياغا» أحد أبرز المحطات المرتقبة بهذا الحدث العالمي الكبير.

يأتي ذلك بعدما أثارت الدار قبل أشهر ضجةً واسعة بحملة إعلانية، وصفت بالفضيحة، تضمنت صورا لأطفال بجانب إكسسوارات لها أبعاد جنسية، حسب «فرانس برس».

كذلك يستذكر أسبوع الموضة الباريسي المصمِمَين الراحلين، باكو رابان وفيفيين ويستوود، إذ يشهد أول عرض لكل من داريهما منذ وفاتهما.

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وقبل إقامة دور الأزياء الكبرى عروضها، ومنها «ديور» و«سان لوران» و«إرميس» و«شانيل»، يُخصص اليوم الأول للمصممين الشباب، إذ يُفتتح الأسبوع بعد ظهر الإثنين بعرض للمعهد الفرنسي للأزياء.

لكنّ كل الأنظار ستتجه إلى عرض المصمم الجورجي ديمنا الأحد المقبل. وأكّد المصمم المعروف بالإخراج المظلم لعروضه وبتضمينه إياها جمالية استفزازية، أن العرض المقبل لدار «بالنسياغا» سيكون مختلفا عن العروض السابقة.

وقال «أريد أن أغير مقاربتي، من خلال الطريقة التي أصنع بها تشكيلاتي، ولكن أيضا من خلال الطريقة التي أعرضها بها». وأضاف «سأكتفي بالأساسيات: التشكيلة والصوت والإنارة» و«سيكون العرض قبل كل شيء فرصة لإبراز التشكيلة، بدلا من أن يكون حدثا».

كانييه ويست

وكان مغني الراب كانييه ويست قد تولى افتتاح آخر عرض لدار «بالنسياغا» أقيم في خريف 2022 على أرض موحلة في فيلبينت، شمال العاصمة الفرنسية، على هامش أسبوع باريس للموضة وبعيدا من بهرجة منصاته التقليدية. لكنّ الدار اضطرت إلى وقف التعاون معه في أكتوبر بعد تصريحاته المعادية للسامية.

لكنّ حملة إعلانية لها في نوفمبر أثارت تنديدا عالميا واسعا، إذ ظهر فيها أطفال على أريكة أو سرير يحملون حقيبة على شكل دب قماشي مربوط بأحزمة سوداء مستوحاة من إكسسوارات الممارسات الجنسية السادية المازوخية.

وسرعان ما أوقفت الدار الحملة وسحبتها من التداول، واعتذر جميع مسؤولي «بالنسياغا» شخصيا عنها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيرينغ» التي تملك «بالنسياغا» فرنسوا هنري بينو إن العرض سيكون بمثابة «انطلاقة جديدة» للدار.

دار سكياباريلي

وتعود دار «سكياباريلي» إلى قطاع الملابس الجاهزة في 2 مارس بعد الضجة التي أثارها استخدامها رؤوسا حيوانات مزيفة وبحجم طبيعي على فساتين راقية.

أما دار «بيار كاردان» التي توفي مؤسسها في نهاية العام 2020 عن عمر يناهز 98 عاما، فتعود في 5 مارس إلى البرنامج الرسمي للموضة بعد غياب لأكثر من 25 عاما.

وقال المدير العام للشركة التي تتولى إدارة الدار رودريغو باسيليكاتي- كاردان إن التشكيلة ستكون مصممة من الدار نفسها، إذ إن الدار لا تعتزم الاستعانة بأي مصمم من خارجها حتى لا «يشوه بيار كاردان».