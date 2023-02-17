  • Alwasat News
Atwasat

تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:19 مساء
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن
صورة من الأرشيف للمصممة البريطانية فيفيين ويستوود (أ ف ب)
alwasat radio

شهدت لندن، الخميس، مشاركة عدد من المشاهير في مراسم تأبين لمصممة الأزياء البريطانية فيفيين ويستوود التي توفيت في ديسمبر.

وجاء ذلك قبل أسبوع الموضة، الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية ويُخصص للراحلة، حسب «فرلنس برس».

- تكريم الرائدات في أسبوع الموضة بنيويورك

واجتمع هؤلاء المشاهير في كاتدرائية ساوثوارك اللندنية، ومن بينهم عارضة الأزياء البريطانية كيت موس والمصممة فيكتوريا بيكهام ومغني الراب ستورمزي ورئيسة تحرير النسخة الأميركية من مجلة «فوغ» المديرة الفنية لـ«كوندي ناست» آنا وينتور، والممثلة هيلينا بونهام كارتر والفنانة تريسي أمين، وهي صديقة قديمة للراحلة.

تصاميم جريئة
وارتدى كثر من المشاركين ثيابا ذات تصاميم جريئة، تحيةً للمصممة التي دأبت طوال خمسين عاما على كسر القوالب التقليدية للموضة وجعلها منصة للرسائل السياسية.

وتوفيت ويستوود في 29 ديسمبر الفائت في لندن عن عمر يناهز 81 عاما.

مجلة «فوغ»
وكان من بين الحضور أيضا رئيس تحرير النسخة البريطانية من مجلة «فوغ» إدوارد إنينفول، والممثلة فانيسا ريدغريف والمغني بوب غيلدوف وابنة كيت موس ليلا غريس، وهي عارضة أزياء كوالدتها.

وُيخصص أسبوع الموضة الذي يُفتتح الجمعة في لندن ويستمر خمسة أيام لـ «إمبراطورة البانك» التي «غيرت عالم الموضة» بحسب مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظم العروض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس

بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي
دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي

دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
جل طبيعي من البزار والألوفيرا لترطيب البشرة
جل طبيعي من البزار والألوفيرا لترطيب البشرة
بالفيديو: جديد «ألكساندر وانغ» لخريف 2023
بالفيديو: جديد «ألكساندر وانغ» لخريف 2023
المايونيز واللوز لترطيب الشعر
المايونيز واللوز لترطيب الشعر
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه...
القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة
القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة...
النشا وزيت اللوز لشد البشرة
النشا وزيت اللوز لشد البشرة...
إطلالة بيضاء لأصالة بتوقيع زهير مراد
إطلالة بيضاء لأصالة بتوقيع زهير مراد...
ساباتو دي سارنو مديرا إبداعيا لـ«غوتشي»
ساباتو دي سارنو مديرا إبداعيا لـ«غوتشي»...
المزيد
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن...
تكريم الرائدات في أسبوع الموضة بنيويورك
تكريم الرائدات في أسبوع الموضة بنيويورك...
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه...
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد...
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي ......
المزيد