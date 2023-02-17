تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت لندن، الخميس، مشاركة عدد من المشاهير في مراسم تأبين لمصممة الأزياء البريطانية فيفيين ويستوود التي توفيت في ديسمبر.

وجاء ذلك قبل أسبوع الموضة، الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية ويُخصص للراحلة، حسب «فرلنس برس».

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واجتمع هؤلاء المشاهير في كاتدرائية ساوثوارك اللندنية، ومن بينهم عارضة الأزياء البريطانية كيت موس والمصممة فيكتوريا بيكهام ومغني الراب ستورمزي ورئيسة تحرير النسخة الأميركية من مجلة «فوغ» المديرة الفنية لـ«كوندي ناست» آنا وينتور، والممثلة هيلينا بونهام كارتر والفنانة تريسي أمين، وهي صديقة قديمة للراحلة.

تصاميم جريئة

وارتدى كثر من المشاركين ثيابا ذات تصاميم جريئة، تحيةً للمصممة التي دأبت طوال خمسين عاما على كسر القوالب التقليدية للموضة وجعلها منصة للرسائل السياسية.

وتوفيت ويستوود في 29 ديسمبر الفائت في لندن عن عمر يناهز 81 عاما.

مجلة «فوغ»

وكان من بين الحضور أيضا رئيس تحرير النسخة البريطانية من مجلة «فوغ» إدوارد إنينفول، والممثلة فانيسا ريدغريف والمغني بوب غيلدوف وابنة كيت موس ليلا غريس، وهي عارضة أزياء كوالدتها.

وُيخصص أسبوع الموضة الذي يُفتتح الجمعة في لندن ويستمر خمسة أيام لـ «إمبراطورة البانك» التي «غيرت عالم الموضة» بحسب مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظم العروض.