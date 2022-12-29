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لتجنب تغير لون الجلد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 01:00 مساء
لتجنب تغير لون الجلد
لتجنب تغير لون الجلد عليكِ بالابتعاد عن العادات الخاطئة مثل السهر وكثرة القلق والتوتر (الإنترنت)
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لتجنب تغير لون الجلد عليكِ بالابتعاد عن العادات الخاطئة مثل السهر وكثرة القلق والتوتر، واعتمدي على النوم باكرًا لتجنب تغيير لون الجلد حول العيون.

حاولي عدم لمس الحبوب على الوجه لأنها قد تترك آثارًا على الجلد فتصبح داكنة وقومي بتطبيق الكريمات المخصصة لهذه المشاكل الجلدية، وفق «هي».

حافظي على ترطيب البشرة بالكريمات أو الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة أيضًا.

ماسك الزبادي
يعد الزبادي من المكونات الطبيعية الفعالة في إزالة البقع الداكنة، فالزبادي يساعد في توحيد لون البشرة من آثار المشاكل التي تواجهها المرأة خاصة مع تكرار وضعه على البشرة يوميًا، وذلك عن طريق توزيع اللبن على أماكن البقع الداكنة، وبعدها قومي بشطف وجهك بالماء البارد، طبقي هذا الماسك على وجهك قبل النوم، أو يمكنك خلط الزبادي مع مكونات طبيعية أخرى، فمثلًا قومي بخلط ملعقة كبيرة من الزبادى مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ووزعيها على وجهك ورقبتك، واتركي المزيج لمدة 30 دقيقه ثم اغسلي البشرة بالماء البارد.

ماسك الزبادي والردة
طريقة عمل ماسك الزبادي تساعد على تنقية البشرة من البقع الداكنة، فقومي بإضافة كمية من الردة على كوب من الزبادي وخلطه جيدًا، ثم ضعيه على وجهك، وانتظري 30 دقيقة أو أكثر، فبعد أن يجف، قومي بإزالة الخليط عن طريق فرك الماسك الجاف على وجهك بحركة دائرية، حتى يتساقط الماسك وخلايا الجلد الميتة وبالتالي سوف تحصلين على بشرة مشرقة وخالية من البقع الداكنة.

نذكركِ دائمًا بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدكِ الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على كل وجهك مباشرة، تجنبًا لتحسس البشرة عند البعض على المكونات المذكورة.

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