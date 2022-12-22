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وصفات طبيعية لتنعيم البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 11:10 صباحا
وصفات طبيعية لتنعيم البشرة
الاعتماد على الأعشاب الطبيعية يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها (الإنترنت)
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من أهم الوصفات الطبيعية التي تجعلك تتخلصين من جفاف البشرة وتقشرها هي الاعتماد على الأعشاب الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها، وفق «هي».

عشبة القصعين
للحصول على بشرة ناعمة تحتاجين إلى مقدار قبضة من عشبة القصعين، وقبضة من الخزامى، وقبضة من أزهار الورد، وقليل من الملح الخشن، وكوب عصير من الحامض. قومي بغلي الأعشاب كلها مع بعض في لتر من الماء لمدة 15 دقيقة إلى أن تتلون الماء بمحلول الأزهار، ثم ذوبي مع المزيج الملح وصفّيه واسكبيه في مغطس الاستحمام المليء بالمياه الفاترة، بعدها أضيفي إليه عصير الحامض. فبعد 20 دقيقة من التدليك لجسمك بواسطة قطعة قماش خشن، فإن هذه الأعشاب تعمل على تنعيم البشرة وإزالة الخلايا الميتة عنها بالإضافة إلى تعطير الجسم.

عشبة العشرق
يمكنك تطبيق عشبة العرشق مع الحليب. ماسك عشبة العشرق والحليب تساعد على تنعيم البشرة وتنظيفها، لذلك لعمل هذا القناع قومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة العشرق وملعقة كبيرة من الحليب، ثم اخلطيها جيدا، وضعي المزيج على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف، ثم اغسلي وجهك بالماء. كرري هذه العملية مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لتصفية وتنعيم بشرتك هذا الشتاء.

عشبة البابونغ
للحصول على بشرة ناعمة يمكنك تطبيق عشبة البابونغ التي تعد من أهم وأقوى الأعشاب لتنعيم البشرة وتحسين نضارتها. بالإضافة إلى أنها تقوم بحماية البشرة من الأوساخ التي تتعرض لها البشرة نتيجة العوامل الخارجية. قومي بنقع كمية قليلة من البابونغ في مياه دافئة تقريبا لمدة ساعتين، ثم قومي بتصفية المياه الدافئة، ودلكي بها بشرتك وتمتعي بعدها ببشرة ناعمة ومرنة.

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