الثوم والأرجان للتخلص من فراغات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

فراغات الشعر واحدة من المشكلات الشائعة، التي يعانيها عدد كبير من النساء، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي تساهم في تقوية الشعر ومساعدته على الحد من هذه المشكلة.

اليوم نقدم إليكِ خلطة الثوم والأرجان والألوفيرا للتخلص من هذه المشكلة تمامًا، فتعرفي معنا إلى طريقة التطبيق وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «جمالك».