الثوم والأرجان للتخلص من فراغات الشعر...

فراغات الشعر واحدة من المشكلات الشائعة، التي يعانيها عدد كبير من النساء، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي تساهم في تقوية الشعر ومساعدته على الحد من هذه المشكلة.
اليوم نقدم إليكِ خلطة الثوم والأرجان والألوفيرا للتخلص من هذه المشكلة تمامًا، فتعرفي معنا إلى طريقة التطبيق وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات وطريقة التطبيق
يحتوي الثوم على مركبات تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتساعد على تجديد بصيلات الشعر.
- انقعي الثوم في زيت الأرجان 3 ساعات ثم ضيفي 2 ملعقة من الألوفيرا واخلطي جيار.
- طبقي الخلطة على فروة الرأس مع التدليك لمدة 2-3 دقائق.
- اتركيه على شعرك 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.
- كرري العملية مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعبن، وستلاحظين الفرق.
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