  • Alwasat News
Atwasat

مهرجان برلين السينمائي يناشد طهران بالسماح لمخرجين بالسفر للمشاركة في الحدث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 06:46 مساء
مهرجان برلين السينمائي يناشد طهران بالسماح لمخرجين بالسفر للمشاركة في الحدث
عمال يثبتون في 10 فبراير 2023 في العاصمة الألمانية برلين لافتة تمثل دب مهرجان برلين السينمائي على واجهة «برليناله بالاست» قبل ستة أيام من افتتاح المهرجان الأفلام. (أ ف ب)
WTV_Frequency

ناشد منظمو مهرجان برلين السينمائي طهران الخميس بالسماح لاثنين من المخرجين الإيرانيين بالسفر بسبب ما قالوا إنه قرار بمنعهما من مغادرة البلاد، فيما يُرتقب حضورهما في المهرجان هذا الشهر.

وقد وجه المهرجان الألماني العريق الذي ينطلق في 15فبراير الحالي، دعوة إلى المخرجين مريم مقدم وبهتاش صناعيها لتقديم فيلمهما الجديد بعنوان «كعكتي المفضلة»، في المنافسة على جائزة الدب الذهبي، أرفع مكافأة في المهرجان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن منظّمي الحدث قالوا في بيان إنهم علموا أن المخرجَين «ممنوعان من السفر وقد صودر جوازا سفرهما ويُلاحَقان أمام المحاكم بسبب عملهما كفنانين وصانعي أفلام».

وقال مديرا مهرجان برلين السينمائي مارييته ريسينبيك وكارلو شاتريان، إنهما «شعرا بالصدمة والفزع» إزاء هذه المعلومات، وطالبا السلطات الإيرانية بـ«إعادة جوازي السفر إلى المخرجين وإنهاء كل القيود» التي تمنعهما من حضور مهرجان برلين.

الأفلام الأفريقية تبرز في لائحة الأعمال المتنافسة بمهرجان برلين
مهرجان برلين يمنح سكورسيزي جائزة فخرية
صوت المعارضين الإيرانيين يعلو في مهرجان برلين

وأكد المديران أن الـ«برليناله مهرجان ملتزم بحرية الكلمة والتعبير والحرية الفنية لجميع الناس في جميع أنحاء العالم».

وفي تشرين أكتوبر الماضي، كتبت صحيفة «أرمان ملي» الإصلاحية الإيرانية اليومية أن المخرجين مقدم وصانعيها احتُجزا على يد الشرطة في المطار لدى محاولتهما المغادرة إلى فرنسا، وصُودر جوازا سفرهما.

مهرجان برلين يدعم السينما الإيرانية
ويروي فيلمهما المشارك في المنافسة قصة امرأة تخرج من روتينها مع التقدم في السن وتكسر القيود التي يفرضها المجتمع المحافظ للغاية، وحصل الفيلم على دعم مالي جزئي من مهرجان برلين السينمائي، كجزء من برنامج لمساعدة المخرجين من جميع أنحاء العالم.

وسبق للمخرجين أن قدّما فيلماً بعنوان «أغنية البقرة البيضاء»، وهو عمل درامي عن عقوبة الإعدام عُرض في مهرجان برلين عام 2021.

ولدى مهرجان برلين السينمائي، المعروف بالتزاماته السياسية، تقليد طويل في دعم صانعي الأفلام الإيرانيين المعارضين، فقد منحت جائزة الدب الذهبي لعدد من هؤلاء بينهم أصغر فرهادي وجعفر بناهي ومحمد رسول آف.

وسجنت السلطات الإيرانية كلا من بناهي ورسول آف ومنعهما من السفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050

«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان

شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية

مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا

صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025

في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025
هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024

هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024
«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع

«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع
في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونيفرسال ميوزيك» تعلن سحب أعمالها من «تيك توك»
«يونيفرسال ميوزيك» تعلن سحب أعمالها من «تيك توك»
تعليق مزاد على مقتنيات لنيلسون مانديلا في نيويورك بعد اعتراض بريتوريا
تعليق مزاد على مقتنيات لنيلسون مانديلا في نيويورك بعد اعتراض ...
توغي تجهز لمعرض طرابلس الدولي للكتاب من جناح ليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
توغي تجهز لمعرض طرابلس الدولي للكتاب من جناح ليبيا بمعرض القاهرة ...
فلسطيني يسعى لتمثيل آيسلندا في مسابقة الأغنية الأوروبية
فلسطيني يسعى لتمثيل آيسلندا في مسابقة الأغنية الأوروبية
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
المزيد
غسان الفرجاني يطالب من معرض القاهرة للكتاب بدعم مادي أكبر للثقافة في ليبيا
غسان الفرجاني يطالب من معرض القاهرة للكتاب بدعم مادي أكبر ......
مهرجان برلين السينمائي يناشد طهران بالسماح لمخرجين بالسفر للمشاركة في الحدث
مهرجان برلين السينمائي يناشد طهران بالسماح لمخرجين بالسفر ......
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات ......
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة ......
فلسطيني يسعى لتمثيل آيسلندا في مسابقة الأغنية الأوروبية
فلسطيني يسعى لتمثيل آيسلندا في مسابقة الأغنية الأوروبية...
المزيد