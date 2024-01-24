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الأفلام الأفريقية تبرز في لائحة الأعمال المتنافسة بمهرجان برلين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 07:57 مساء
الأفلام الأفريقية تبرز في لائحة الأعمال المتنافسة بمهرجان برلين
عمال يثبتون في 10 فبراير 2023 في العاصمة الألمانية برلين لافتة تمثل دب مهرجان برلين السينمائي على واجهة «برليناله بالاست» قبل ستة أيام من افتتاح المهرجان الأفلام. (أ ف ب)
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نشر القائمون على مهرجان برلين السينمائي، الإثنين، لائحة الأعمال التي ستتنافس على الدب الذهبي في الدورة الرابعة والسبعين من الحدث السينمائي، مع بروز أفلام أفريقية وعودة الموريتاني عبدالرحمن سيساكو وعدد من النجوم بينهم غاييل غارسيا برنال وروني مارا وبرونو دومون وأوليفييه أساياس.

وسيتنافس عشرون عملاً في المهرجان المرتقب بين 15 و25 فبراير، لنيل الدب الذهبي الذي فاز به في الدورة الفائتة فيلم «سور لادامان» للفرنسي نيكولا فيليبير، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتبرز الأعمال الأفريقية في لائحة الأفلام المتنافسة، في وقت تشهد أفريقيا تطوّراً في المجال السينمائي مع أن حضورها في المهرجانات الكبرى لا يزال محدوداً.

عودة الموريتاني عبدالرحمن سيساكو
ويعود المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو الذي لم ينجز أي عمل منذ فيلمه «تمبكتو» الذي حظي بنجاح كبير وفاز بجائزة سيزار لأفضل إخراج عام 2015، مع فيلم «بلاك تي».

وسيحضر الفرنسي السنغالي ماتي ديوب (فاز عام 2019 بالسعفة الذهبية لمهرجان كان عن فيلم «أتلانتيك») لمواكبة عرض فيلمه «لو روتور»، وهو وثائقي عن استعادة كنوز أبومي الملكية. وستُمَثّل تونس مع أول فيلم روائي للمخرجة مريم جوبار.

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ومن بين الأعمال المتنافسة أيضاً، فيلم «اور دو تان» للمخرج الفرنسي أوليفييه أساياس. ويتناول هذا العمل قصة مخرج وشقيقه الصحفي، يُعزلان داخل المنزل الذي نشآ فيه بالريف.

ويعود برونو دومون مع عمل شخصي جداً، هو نسخة جديدة من «ستار وورز» صُوّرت في منطقته بشمال فرنسا.

وتخوض كلير برغر للمرة الأولى المنافسة على الدب الذهبي مع فيلمها «لانغ إترانجير» الذي تتولى بطولته الفرنسية الألمانية كيارا ماستروياني.

ومن بين الأفلام المتنافسة فيلم «ايه ترافيلرز نيدز» للكوري الجنوبي هونغ سانغ سو المعتاد على حضور مهرجان برلين السينمائي.

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