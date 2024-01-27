(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

الفنانون التشكيليون يعون جيدا أن رسم الأطفال من أصعب المواضيع، إن القدرة على رسم البراءة أمر غاية في الصعوبة، ناهيك أن الحاجة إلى رسم الطفل موضوع اللوحة يتعين أن يتداعى من خيال الرسام، الذي كل ما يستطيعه هو أن يختزل الصورة التي يريد رسمها في ذهنه لأنه من الصعب أن يستكين الطفل الموديل أمام الرسام، والواقع «أنه لم يقم أي رسام للأطفال، منذ زمن (البانو) وهو الرسام الإيطالي - Francesco Albano 1578- 1660 - الذي رسم الكثير من الأطفال، بمثل ما قام به فنان هذه الحلقة الفنان:

(جان بازيل بيرولت) Leon Jean Bazile Perrault 1832 \ 1908 - -.

ويرى النقاد أنه حتى يومنا هذا، لم يجسد أحد ملامح البنية والبشرة النموذجية الدقيقة لبشرة طفل ونضارتها، وحركته الرشيقة، وصحته مثلما رسمها (جان بازيل بيرولت) لأن رسم الأطفال أمر صعب المراس. رسم أيضا عارضات شابات أثناء ممارسة الألعاب، بخلفية من الزهور، أو ضمن قصة ومكان أسطوري، فيراهن المشاهد جميعا ينضحن بالبراءة والجمال الطفولي. والمعروف أن جذور هذا الأسلوب في الرسم العاطفي للطفل، تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر.

أظهر باقتدار تبجيله لرسامي القرن الثامن عشر

ولد (جان بازيل بيرولت) لعائلة متواضعة في بلدة تقع جنوب باريس. كان أول تدريب له على يد (فرانسوا إدوارد بيكو)، لكنه درس لاحقا على يد صديقه (ويليام أدولف بوغيرو). أصبح فنانا من منتصف القرن التاسع عشر انشغل بالموضوعات التي تعزز رغبة البرجوازية الغنية في الحصول على صور جميلة تزين منازلهم. فاستوحى من أساتذته الأسلوب الأكاديمي في القرن التاسع عشر، وأظهر باقتدار تبجيله لرسامي القرن الثامن عشر وأيضا موضوعاتهم.