  • Alwasat News
Atwasat

ترشيح كين للأوسكار من دون باربي يثير سخط محبّي الفيلم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 09:11 مساء
ترشيح كين للأوسكار من دون باربي يثير سخط محبّي الفيلم
صورة التقطت في 25 أبريل 2023 في مدينة لاس فيغاس الأميركية لفريق فيلم «باربي» ويبدو من اليسار إلى اليمين الممثلون راين غوسلينغ وأميركا فيريرا ومارغو روبي والمخرجة غريتا غيرويغ. ( أ ف ب)
WTV_Frequency

أثار اقتصار الترشيحات التي حصل عليها فيلم «باربي» لجوائز الأوسكار الثلاثاء على اسم راين غوسلينغ الذي يؤدي دور كين، صديق الدمية الشهيرة، من دون مخرجة العمل غريتا غيرويغ وصاحبة الدور الرئيسي فيه مارغو روبي، خيبة واسعة وسخطاً عارماً في الولايات المتحدة.

وعلّق عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على هذه المفارقة، انطلاقاً من المواضيع التي تناولها الفيلم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واعتبر الروائي براد ميلتزر عبر شبكة «إكس» تعليقاً على إدراج راين غوسلينغ ضمن المتنافسين على جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي أن «ترشيح كين لا باربي هو بالضبط حبكة الفيلم».

ويشكّل «باربي» الذي حقق إيرادات عالية خلال صيف 2023 نقداً لاذعاً للصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على الاعتراف بقدراتهنّ.

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
منح جائزة أوسكار فخرية لسيد الكوميديا في هوليوود مل بروكس

وسبق أن نالت كل من غريتا غيرويغ ومارغو روبي مجموعة من الترشيحات والجوائز الهوليوودية وكان من المتوقع أن تكونا بين المتنافسين على مكافآت الأوسكار.

 لا يوجد كين من دون باربي
ومع أن «باربي» حصل على ترشيحات لثماني جوائز من بينها تلك المخصصة لأفضل فيلم، خيّب تغييب غريتا غيرويغ ومارغو روبي عن قائمة المتنافسين في فئتي «أفضل مخرج» و«أفضل ممثلة» آمال محبّي العمل وأعضاء طاقم التمثيل.

وكان راين غوسلينغ من أوائل الذين عبروا عن عدم فهمه.

وقال في بيان «يشرفني كثيراً أن أكون مرشحاً، ولكن لا يوجد كين من دون باربي، ولا يوجد فيلم باربي من دون غريتا غيرويغ ومارغو روبي»، وأضاف «ألطف ما يقال إني أشعر بخيبة لعدم ترشيحهما في فئتيهما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على ...
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب
تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن ...
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»...
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
المزيد
وثائقي في مهرجان «فيبادوك» ينتقد لجوء «إيكيا» إلى قطع الأشجار بكثافة
وثائقي في مهرجان «فيبادوك» ينتقد لجوء «إيكيا» إلى قطع ......
ترشيح كين للأوسكار من دون باربي يثير سخط محبّي الفيلم
ترشيح كين للأوسكار من دون باربي يثير سخط محبّي الفيلم...
جون ستيوارت يعاود تقديم برنامج «ديلي شو» تزامناً مع الانتخابات الأميركية
جون ستيوارت يعاود تقديم برنامج «ديلي شو» تزامناً مع ......
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية...
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن ......
المزيد