ترشيح كين للأوسكار من دون باربي يثير سخط محبّي الفيلم

القاهرة - بوابة الوسط

أثار اقتصار الترشيحات التي حصل عليها فيلم «باربي» لجوائز الأوسكار الثلاثاء على اسم راين غوسلينغ الذي يؤدي دور كين، صديق الدمية الشهيرة، من دون مخرجة العمل غريتا غيرويغ وصاحبة الدور الرئيسي فيه مارغو روبي، خيبة واسعة وسخطاً عارماً في الولايات المتحدة.

وعلّق عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على هذه المفارقة، انطلاقاً من المواضيع التي تناولها الفيلم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واعتبر الروائي براد ميلتزر عبر شبكة «إكس» تعليقاً على إدراج راين غوسلينغ ضمن المتنافسين على جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي أن «ترشيح كين لا باربي هو بالضبط حبكة الفيلم».

ويشكّل «باربي» الذي حقق إيرادات عالية خلال صيف 2023 نقداً لاذعاً للصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على الاعتراف بقدراتهنّ.

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وسبق أن نالت كل من غريتا غيرويغ ومارغو روبي مجموعة من الترشيحات والجوائز الهوليوودية وكان من المتوقع أن تكونا بين المتنافسين على مكافآت الأوسكار.

لا يوجد كين من دون باربي

ومع أن «باربي» حصل على ترشيحات لثماني جوائز من بينها تلك المخصصة لأفضل فيلم، خيّب تغييب غريتا غيرويغ ومارغو روبي عن قائمة المتنافسين في فئتي «أفضل مخرج» و«أفضل ممثلة» آمال محبّي العمل وأعضاء طاقم التمثيل.

وكان راين غوسلينغ من أوائل الذين عبروا عن عدم فهمه.

وقال في بيان «يشرفني كثيراً أن أكون مرشحاً، ولكن لا يوجد كين من دون باربي، ولا يوجد فيلم باربي من دون غريتا غيرويغ ومارغو روبي»، وأضاف «ألطف ما يقال إني أشعر بخيبة لعدم ترشيحهما في فئتيهما».