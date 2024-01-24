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«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 10:08 مساء
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
فريق فيلم «أناتومي دون شوت» في 22 مايو 2023 خلال الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي. ( أ ف ب)
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يواصل الفيلم الفرنسي «أناتومي دون شوت» الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2023 تحقيق الإنجازات، إذ حصل على 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» للسينما الفرنسية، غداة نيله خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار في هوليوود.

وستكون مخرجة «أناتومي دون شوت» جوستين ترييه مع امرأتين أخريين بين المتنافسين على جائزة «أفضل إخراج»، بعد عام على الجدل في شأن غياب التمثيل النسائي في هذه الفئة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن فيلم «أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة خمسة للأوسكار لم ينل مع ذلك العدد الأكبر من ترشيحات «سيزار»، إذ تقدّم عليه فيلم آخر هو «لو رينيي أنيمال» للمخرج توما كايّيه. 

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وحصل هذا الشريط على 12 ترشيحاً، اليوم الأربعاء، أبرزها لجوائز «أفضل فيلم» و«أفضل ممثل» لرومان دوري و«أفضل إخراج»، وهو من النوع الخياليّ، وتدور أحداثه في مستقبل قريب يتحول فيه البشر كائنات حيوانية.

أما ترشيحات «أناتومي دون شوت» فبلغت 11، بعد يوم واحد على نيله الثلاثاء ترشيحات لخمس من جوائز الأوسكار، من بينها «أفضل فيلم» و«أفضل إخراج». 

ثالث امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان
ويؤكد هذا العدد من الترشيحات نجاح هذا الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة، ويتناول محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجها، فيما نجلهما المكفوف هو الشاهد الوحيد.

وأتاح الفيلم لجوستين ترييه أن تصبح في مايو الفائت ثالث امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.

وبالإضافة إلى ترشيحه للقب «أفضل فيلم» وترشيح بطلته الألمانية ساندرا هولر (45 عاماً) لجائزة «أفضل ممثلة»، اختيرت جوستين ترييه (45 عاماً أيضاً) في فئة «أفضل مخرجة»: ولم تفز امرأة بهذه الجائزة سوى مرة واحدة في تاريخ «سيزار» هي توني مارشال عام 2000.

لكنّ مخرجتين أخريين رشحتا هذه السنة في هذه الفئة هما كاترين بريّا (75 عاماً) وجانّ إرّي، إضافة إلى مخرجَين هما سيدريك كان وتوما كايّي.

ويقام احتفال توزيع جوائز «سيزار» في 23 فبراير في مسرح «أولمبيا» في باريس. وستُمنَح جائزة سيزار فخرية لمخرج «أوبنهايمر» الأميركي البريطاني كريستوفر نولان.

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