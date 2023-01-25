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«لينوسان» يتصدر السباق إلى جوائز «سيزار»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 04:45 مساء
«لينوسان» يتصدر السباق إلى جوائز «سيزار»
الممثل والمخرج لوي غاريل مع أبطال فيلم «لينوسان» في «كان»، 24 مايو 2022 (أ ف ب)
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حل الفيلم الكوميدي البوليسي «لينوسان» (L'Innocent)، من إخراج لوي غاريل و«لا نوي دو دوز» (La Nuit du 12) لدومينيك مول الذي يتناول التحقيق في جريمة قتل امرأة، في صدارة الترشيحات لجوائز «سيزار»، التي يقام الاحتفال الـ48 لتوزيعها في 24 فبراير المقبل.

وتقدم «لينوسان» بأحد عشر ترشيحًا، و«لا نوي دو دوز» بعشرة ترشيحات على فيلمي «آن كور» (En Corps) لسيدريك كلابيش و«باسيفيكسيون» (Pacifiction) من بطولة بونوا ماجيميل اللذين حصل كل منهما على تسعة ترشيحات، وفق «فرانس برس».

وتتنافس فاني أردان وجولييت بينوش ولور كالامي وفيرجينيا إيفيرا وأديل إكزارشوبولوس، على جائزة أفضل ممثلة.

أما لائحة المرشحين لـ«سيزار» أفضل ممثل فتشمل جان دوجاردان ولوي غاريل وفنسان ماكين ودوني مينوشيه وبونوا ماجيميل.

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وأمام أعضاء الأكاديمية البالغ عددهم 4705، مهلة شهر للاختيار بين هذه الأفلام، قبل أمسية توزيع الجوائز التي يرأسها الممثل الفرنسي- الجزائري الأصل طاهر رحيم.

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