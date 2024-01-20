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اتهام أليك بالدوين مجددا بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق النار خلال تصوير «راست»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 12:24 مساء
اتهام أليك بالدوين مجددا بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق النار خلال تصوير «راست»
صورة وزعتها شرطة مقاطعة سانتا في للممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم «راست» في 21 أكتوبر 2021 في ولاية نيو مكسيكو الأميركية. (أ ف ب)
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اتُهم، الجمعة، الممثل أليك بالدوين من جديد في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بالقتل غير العمد على خلفية إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل سينمائية بموقع تصوير فيلم «راست» في العام 21 أكتوبر2021، بعد إسقاط التهم الأولى ضده.

ويواجه البالغ 65 عاماً، الذي دأب على الدفع ببراءته منذ البداية، عقوبة بالسجن 18 شهراً في حالة إدانته، حسب وكالة «فرانس برس».

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ونفى بالدوين أن يكون قد ضغط على الزناد، وظل متمسكا بتأكيده أنه تلقى تطمينات من قائمين على التصوير بأن سلاحه غير محشو برصاص حيّ.

وشهد موقع تصوير فيلم الويسترن «راست» مأساة حقيقية عندما صوّب بالدوين سلاحا، من المفترض أنه يحتوي على رصاص خلبي، لكنه كان في الواقع يحوي رصاصا حقيقيا، ما أدى إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

وصدمت هذه الحادثة النادرة هوليوود، وأثارت دعوات إلى حظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

لكن التحقيق، الذي اتسم بنقاط ضعف متعددة من قِبل الادعاء وشهد تعاقب الكثير من المدعين العامين، لم ينجح بعد في تحديد ما حدث على وجه اليقين، وما زال السؤال المحوري يتركز حول معرفة ما إذا كان مسدس «كولت 45» الذي كان يحمله أليك بالدوين قد انطلق تلقائياً أم لا؟

بيانات متناقضة
وقد رد محامياه، لوك نيكاس وأليكس سبيرو، تعليقا على ذلك، في بيان: «نتطلع إلى الترافع أمام المحكمة».

ولم تعلل المدعية العامة المسؤولة عن القضية قرارها في بيانها الذي أعلنت فيه لائحة الاتهام الجديدة. لكن بحسب مجلة «فراييتي»، فإن تقويماً جديداً للسلاح المعني، أجري خلال الصيف الماضي، خلص إلى أنه لا يمكن تشغيله إلا عن طريق الضغط على الزناد.

وقد أعيد تركيب هذا السلاح بعدما حُطّم في أثناء اختبارات أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال التحقيق الأولي، وكان موضوع نظريات متضاربة.

وانتهى اتهام أول بالقتل غير العمد ضد أليك بالدوين بوقف الملاحقات في أبريل، ولكن أدلة تحقيق جديدة أشارت في ذلك الوقت إلى أن السلاح ربما خضع للتعديل قبل تسليمه إلى طاقم الفيلم، ما يزيد من إمكان حدوث إطلاق نار عرضي، بحسب جريدة «لوس أنجليس تايمز».

وأكد المدّعون أن التحقيق مستمر، وأن الممثل لم تجر تبرئته بعد. وقد بقي احتمال حدوث ملاحقات قضائية جديدة قائماً، وهو ما حصل فعلاً الجمعة.

تساؤلات حول وجود ذخيرة حية
كما أن مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير الفيلم، هانا غوتيريز ريد، متهمة أيضاً بالقتل غير العمد في القضية، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 21 فبراير.

وخلصت الشرطة خلال التحقيق الأولي إلى أنها هي التي وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه أليك بالدوين بدلاً من الرصاصة الخلبية.

ولم يحدد التحقيق أبداً كيف وصلت ذخيرة حية إلى موقع التصوير، حيث يُسمح فقط بالرصاص الفارغ.

وقد استؤنف تصوير «راست» رسمياً في مارس بولاية مونتانا، مع تولّي أرمل هالينا هاتشينز، ماثيو، مهام المنتج التنفيذي.

وفي نهاية العام 2022، تخلى عن الإجراءات المدنية التي رفعها ضد أليك بالدوين إثر اتفاق لم تكشف قيمته. وعزا وقتها ماثيو هاتشينز وفاة زوجته إلى حادث مروع.

مع ذلك، ما زال والدا هالينا هاتشينز الأوكرانيان وشقيقتها يطالبون بتعويضات من بالدوين كجزء من الإجراءات المدنية.

وردت محاميتهم غلوريا ألريد، الجمعة، بأن «الادعاء قرر أن هناك أدلة كافية لاتهام أليك بالدوين بالقتل غير العمد». وقالت: «نتطلع إلى المحاكمة الجنائية التي ستحدد ما إذا كان ينبغي إدانته بوفاة هالينا المبكرة».

وبالتوازي مع «راست»، يُتوقع أيضاً إنتاج فيلم وثائقي عن حياة هالينا هاتشينز ونهاية تصوير «راست».

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