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العثور على 3 مومياوات قديمة شرقي حضرموت في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 11:44 صباحا
العثور على 3 مومياوات قديمة شرقي حضرموت في اليمن
مومياء يمنية (أرشيفية: الإنترنت)
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عثر على ثلاث مومياوات قديمة شرقي حضرموت في أول كشف أثري من نوعه بالمحافظة حسب مدير الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف الحكومية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن رياض باكرموم.

ونقلت «سكاي نيوز» تأكيد باكرموم أن المومياوات المكتشفة في حالة جيدة، مشيرا إلى أنها ستخضع للدراسة لاكتشاف المزيد حول تاريخها وأسلوب التحنيط المتبع.

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وكان اليمنيون القدماء يستخدمون في عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات والراتنجات والصمغ العربي والملح والقطران.

تهريب الآثار اليمنية
ووجدت معظم المومياوات في اليمن الزاخر بالمواقع التراثية والأثرية ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية وبعضها في حالة قرفصاء، في مقابر صخرية بمناطق وعرة من الجبال.

وعثر في وقت سابق على مومياوات بمناطق صنعاء والمحويت وذمار والجوف وشبام، كان من أبرزها مومياء عثر عليها العام 1986 ويعود تاريخها إلى نحو 3200 عام، أي العام 1200 قبل الميلاد. وهي محفوظة حاليا في متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء.

ومارس اليمنيون التحنيط لتلبية متطلبات بعض العبادات اليمنية القديمة، وعند مجيء الإسلام ترك اليمنيون التحنيط.

وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية منذ اندلاع الحرب قبل تسع سنوات لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد.

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