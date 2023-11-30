وفاة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكغوان عن 65 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 65 سنة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكغوان بعد صراع طويل مع المرض، على ما أعلنت زوجته الخميس.

وكتبت زوجته فيكتوريا ماري كلارك في منشور عبر انستغرام: «لقد غادر شين»، الذي وُلد في إنجلترا عام 1957 لوالدين أيرلنديين ودخل المستشفى مرات عدة منذ يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأسس في العام 1982 فرقة «ذي بوغز» التي استحالت خلال ثمانينات القرن العشرين الصوت السياسي للمهاجرين الأيرلنديين الشباب في لندن، مع مناهضتها لسياسات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر والرقابة المفروضة من السلطات.

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وكان أبرز نجاح تجاري للفرقة أغنية «فيريتيل أوف نيويورك»، التي أداها عام 1987 شين ماكغوان وكريستي ماكول، وباتت من كلاسيكيات عيد الميلاد مع نغمات مستوحاة من الفولكلور الأيرلندي.

وعُرف ماكغوان بأغانيه التي تعكس حياة الأيرلنديين والمغتربين منهم. وقال الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز في بيان «سيبقى شين أحد أعظم كتاب الأغاني»، مشيراً إلى أنّ أغنياته كانت «قصائد متقنة الكتابة».