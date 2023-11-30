«غوغل» ستدعم المؤسسات الإعلامية الكندية بـ73.5 مليون دولار سنويا مقابل استخدام محتواها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونغ في أوتاوا أن «غوغل ستقدم دعما ماليا بقيمة 100 مليون دولار (كندي) سنويا (73.5 مليون دولار أميركي)، مع مراعاة التضخم للمؤسسات الإعلامية في البلاد مقابل توزيع محتواها.

وأوضحت الوزيرة أن كندا تحتفظ بالحق في إعادة درس هذا الاتفاق الذي وصفته بـ«التاريخي» إذا جرى التفاوض على اتفاقيات أفضل في بلدان أخرى، حيث كانت الحكومة الكندية تستهدف الحصول على 172 مليون دولار من «غوغل» في نهاية هذه المفاوضات، حسب وكالة «فرانس برس».

ورحب رئيس الوزراء جاستن ترودو بالاتفاق الذى وقع بعد أشهر من المفاوضات، قائلا «نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع «غوغل» لضمان دعم الصحفيين، بما في ذلك العاملون في وسائل الإعلام المحلية الصغيرة، لسنوات مقبلة»، مؤكدا أن «الاتفاقية تمثل نموذجا لأنظمتنا الديموقراطية».

وانخرطت أوتاوا في مواجهة مع شركتي «غوغل» و«ميتا» في الأشهر الأخيرة حول قانونها الجديد بشأن «الأخبار عبر الإنترنت»، والذي من شأنه أن يجبر الشركات الرقمية العملاقة على إبرام اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام لبث محتواها على منصاتها.

ومن المقرر أن يدخل التشريع، المعروف باسم C-18، حيز التنفيذ حتى 19 ديسمبر، لكن «ميتا» و«غوغل»- الشركتان الوحيدتان اللتان تخضعان له - عارضتاه بالفعل.

مخاوف من عدم كفاية المبلغ لحل الأزمة

وتحدثت شركة «غوغل» بداية أكتوبر، عن إمكانية حجب المواقع الإخبارية بمحرك البحث الخاص بها، إذا لم يتم تعديل القانون الكندي.

وحظرت «ميتا» -المالكة لـ(فيسبوك وإنستغرام)- من جانبها، الوصول إلى محتوى الوسائط الإخبارية على منصاتها في كندا منذ الأول من أغسطس.

وينص الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه الأربعاء على أن «غوغل» يمكنها دفع مساهمتها إلى مجموعة واحدة، ستعمد بدورها إلى توزيع المبلغ على جميع وسائل الإعلام الإخبارية المؤهلة والمهتمة على أساس عدد الوظائف بدوام كامل في مجال الصحافة.

وقدمت «غوغل» بفرعها الكندي تعليقا مقتضبا الأربعاء قالت فيه إنها ملتزمة «بتحويل تدفق متصفحين كبير إلى الناشرين الكنديين».

وقال مدير الشؤون العامة في «غوغل» كينت ووكر «نشكر وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونغ، على إدراكها لمخاوفنا».

وتخشى مع ذلك، حركة الدفاع عن وسائل الإعلام «ليزامي» من أن المبلغ الموعود لن يكون كافيا لإنقاذ قطاع يعاني من أزمة.

وقالت المديرة العامة لهذه الحركة المدنية مارلا بولتمان لوكالة «فرانس برس» «في حين أن هذا الاتفاق سيضخ أموالا تشتد الحاجة إليها لقطاع وسائل الإعلام الإخبارية الكندي، فإنه لن يوفر للصحافة الكندية مستوى الدعم الذي كنا نأمل في رؤيته، داعية إلى أن يجرى وضع أدوات دعم أخرى».

إغلاق 500 وسيلة إعلام كندية

ووُضع التشريع الفدرالي في وقت سابق من هذا العام للحد من تراجع قطاع الصحافة في كندا لصالح العمالقة الرقميين الذين استقطبوا القسم الأكبر من عائدات الإعلانات.

وأغلق منذ ما يزيد على عقد، ما يقرب من 500 وسيلة إعلام كندية أبوابها، وفقد آلاف الصحافيين وظائفهم، بحسب الوزيرة سانت أونغ.

واستغنت مجموعة «تي في إيه» -القناة الإخبارية التلفزيونية الخاصة الرئيسية في كيبيك- عن ثلث موظفيها بسبب وضعها المالي المتعثر.

ومن المتوقع أيضا فرض هيئة البث الكندية العامة «سي بي سي/ راديو كندا»، قيود على ميزانيتها.

ورحبت جمعية الصحفيين الكنديين بالاتفاق بين أوتاوا و«غوغل»، في حين أبدت خشيتها من أن تشكل الطريقة المرتقبة لتوزيع مبلغ الـ100 مليون دولار الذي ينص عليه الاتفاق معضلة حقيقية.

وقال رئيسها برنت جولي لوكالة «فرانس برس» «أنا متأكد من أن هذا الأمر سيكون صعبا، لأن جميع وسائل الإعلام تعاني حاليا من وضع مالي خطير»، ولكنه مع ذلك أبدى رضاه عن الاتفاقية، معتبرا أن مستقبل الصحافة كان سيتعرض لتهديد أكبر لو قررت «غوغل» حجب المحتوى الإعلامي من محرك البحث الخاص بها.

وردا على سؤال حول الاتفاق الذي توصلت إليه «غوغل»، كررت مجموعة «ميتا» موقفها تجاه القانون.

وقال ناطق باسم الشركة في بيان «على عكس محركات البحث، لا نسعى لسحب المقالات الإعلامية من الإنترنت بهدف إتاحتها لمستخدمينا»، مؤكدا أن «الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الامتثال لمنع الوصول إلى المحتويات الإعلامية في كندا».