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مخرجة غانيّة ترغب في إخراج السينما الأفريقية من سباتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 06:16 مساء
مخرجة غانيّة ترغب في إخراج السينما الأفريقية من سباتها
المخرجة الغانيّة جولييت يا أسانتيوا أسانتي في أكرا، بتاريخ 16 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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في كل مرة تشارك المخرجة الغانيّة جولييت يا أسانتيوا أسانتي في حدث سينمائي دولي، تتأكّد من أنّ إمكانات السينما الأفريقية هائلة، لكنها لا تزال في سبات.

وخلال هذا الشهر، جمعت أسانتي، وهي مديرة هيئة السينما الوطنية في غانا، مجموعة من المخرجين وشركات توزيع الأفلام في أكرا لمناسبة قمة السينما الأفريقية، في خطوة ترمي إلى مناقشة مستقبل السينما في القارة. ومن بين المشاركين شركتا «فيلم وان غروب» النيجيرية و«سيلفر بيرد سينما» الغانيّة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولا تضم القارة الأفريقية، التي يُعدّ سكانها من الأصغر سناً في العالم بحسب الأمم المتحدة، سوى 1700 صالة سينما، مقارنة بـ44 ألفاً في الولايات المتحدة و75500 في الصين.

وتقول أسانتي لوكالة فرانس «ثمة قصص يمكن سردها في كل مكان، وفي متناول أيدينا قصص كثيرة لم نستثمرها بعد»، واللافت أن عدداً من الأفلام الأفريقية المعروضة عبر منصات البث التدفقي يحقق نجاحات كبيرة، على غرار فيلم «ذي بلاك بوك» النيجيري الذي أُتيح هذه السنة عبر نتفليكس.

وقال مخرج العمل إيديتي إيفيونغ في منشور عبر منصة «اكس» «ما زلت لا أصدّق أنّ ذي بلاك بوك شاهده كوريون أكثر من نيجيريين».

وفي أفريقيا، يُنتَج نحو 2500 فيلم في القطاع السينمائي النيجيري المُسمّى نوليوود والذي يأتي في الترتيب مباشرة خلف بوليوود، عالم السينما الهندي الذي يهيمن على السينما العالمية.

وتقول أسانتي «حتى في نيجيريا، البلد الذي يسجّل أعلى نسبة سكان في أفريقيا، يمكننا تقديم نتائج أفضل».

تعاني البلدان الأفريقية من نقص في الاستثمار الهيكلي بهذا المجال الذي يدرّ نحو خمسة مليارات دولار سنوياً. وتشير اليونسكو في تقرير عام 2021 إلى أن «أي زيادة في الاستثمار من شأنها أن توفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل وتدر مداخيل بقيمة 20 مليار دولار سنوياً».

وتقول أسانتي  «في حال اتخذت الحكومات إجراءات ضريبية مهمة، فسيتشجّع القطاع الخاص على الاستثمار».

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وتشير اليونسكو إلى أن نصف البلدان الأفريقية فقط وضعت سياسات عامة تتعلق بالقطاع السمعي البصري، و44% منها تضم وكالة عامة مخصصة لهذا القطاع،، ويعدّ نقص التمويل والاستثمار في السينما أمراً هيكلياً في أفريقيا، فيما يعتبر عدد قليل من البلدان فقط أن هذا المجال يوفّر فرص عمل.

تصوير أعمال في غانا  
وتبني ولاية لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، استوديوهات لتصوير الأفلام على طراز الهوليوودية، لدعم القطاع السينمائي النيجيري، وأطلقت غانا حملة «تصوير في غانا» لاستقطاب أفلام عالمية. ويقول الممثل البريطاني إدريس إلبا، الذي زار البلاد أخيراً، إن تصوير فيلمه المقبل سيكون جزئياً في غانا، على ما أوردت وسائل إعلام محلية.

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