محاكمة مغني الراب الأميركي آيساب روكي لإطلاقه النار على صديقه

القاهرة - بوابة الوسط

سيُحاكَم مغني الراب الأميركي آيساب روكي (35 عاما) قريباً بتهمة إطلاق النار على صديق سابق له أسس معه فرقة «الهيب هوب» التي استوحى اسمه منها، حسبما قرر قاض في لوس أنجليس الإثنين.

ويُلاحق المغني، واسمه الحقيقي راكيم مايرز وله ابنان من النجمة ريهانا، بتهمة الاعتداء بسلاح نصف آلي، بينما يدفع ببراءته من التهم في هذه القضية التي تعود إلى نوفمبر 2021، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتهم تيريل إيفرون، أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة «آيساب»، مغني الراب بإطلاق النار عليه مرات عدة خلال مشاجرة ليلية في أحد شوارع هوليوود، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في يده.

عدم الوفاء بعهود قطعها لشركائه بالفرقة

وخلال جلسة استماع أولية الأسبوع الماضي، أوضح إيفرون أن صداقته بآيساب انتهت، لاعتباره أن مغني الراب بات متكبّراً، واتّهمه بأنه نسي الأعضاء الآخرين الذين أسسوا معه الفرقة في نيويورك العام 2008 عندما كانوا في المدرسة الثانوية، وهو ما جعله يحقق شهرة، مؤكدا أن نجم الراب لم يفِ بوعود قطعها لشركائه الشباب الذين غرق بعضهم في الفقر وتعاطي المخدرات.

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وتسبب ذلك في تأجيج التوتر بين الرجلين حتى مساء يوم في نوفمبر 2021، عندما تحوّل لقاء للرجلين أمام أحد فنادق هوليوود إلى عملية إطلاق نار، حيث وجّه نجم الراب مسدسه نحو صديقه، قائلاً: «سأقتلك الآن»، قبل أن يبتعد، بحسب إيفرون. وبسبب غضبه من التهديد، تبع إيفرون مغني الراب وأهانه، قبل أن يستدير آيساب ويطلق النار عليه، على قول المدّعي.

ورفض فريق الدفاع عن روكي هذه الاتهامات، مؤكداً أنّ إيفرون، الذي رفع دعوى مدنية أيضاً، اخترع هذه الحادثة التي التقطت لحظات منها كاميرات المراقبة، لمحاولة الحصول على أموال.

وبعد ألبومين «لونغ ليف آيساب» و«أت. لونغ لاست آيساب» اللذين حققا له نجومية في أوائل 2010، لم ينتج مغني الراب سوى أعمال موسيقية محدودة خلال السنوات الأخيرة.

