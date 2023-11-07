الجامعة العربية تبحث مع ممثلي «الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب» عقد دورة طارئة لدعم غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة د. هيفاء أبوغزالة، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الاستعدادات الجارية لعقد دورة طارئة في القاهرة، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة حشد الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه غير قابلة للتصرف، ودعم كل مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى دحض الرواية الإسرائيلية، ومناصرة القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال في حق الأطفال والنساء والشيوخ وكل أطياف الشعب الفلسطيني، ومحاولاته الوحشية للتهجير القسري، في محاولة لإعادة سيناريو النكبة.

جاء ذلك خلال استقبال أبوغزالة، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وفدا عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، يضم ممثلين عن اتحادات كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية.

دعم المبادرات المدنية في مناصرة القضية الفلسطينية

وجاء اللقاء في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم المبادرات المدنية، وجهود الأدباء والمثقفين والمفكرين العرب في مناصرة القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ولا سيما في ضوء ما يتعرض إليه قطاع غزة من عدوان همجي وإبادة جماعية وانتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وما أفرزته من وضع إنساني كارثي، يستدعي تحركا دوليا رسميا وشعبيا، للوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب حكمة العقل على إرادة التدمير، والعمل على بناء السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأكد الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التزام المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والنقاد العرب بواجبهم القومي في دعم صمود أهالي غزة وكل الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة، واستماتته البطولية في الدفاع عن أرضه، واستعادة حقوقه المشروعة.

كما جرى استعراض أبرز أوجه التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وسبل مزيد تفعيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في 1 فبراير 2022.