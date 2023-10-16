أبوالغيط يطالب بـ«وقف العمليات العسكرية فورا» في غزة وفتح «ممرات آمنة»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط من بغداد، اليوم الإثنين، بـ«وقف العمليات العسكرية فوراً» في قطاع غزة وفتح «ممرات آمنة» لسكان القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر لليوم العاشر على التوالي.

وقال أبو الغيط في كلمة له خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب نقلتها القناة العراقية الرسمية، «نطالب بوقف العمليات العسكرية فوراً وفتح ممرات آمنة على نحو عادل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد انهيار القطاع الصحي تقريباً في القطاع الذي يتعرض للقصف، كل دقيقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».