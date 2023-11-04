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إريك كانتونا يحيي حفلا في ليون ضمن جولته الموسيقية «كانتونا سينغز إريك»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 07:05 مساء
إريك كانتونا يحيي حفلا في ليون ضمن جولته الموسيقية «كانتونا سينغز إريك»
إريك كانتونا يحيي حفلة في ليون الفرنسية بتاريخ الثالث من نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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انطلق نجم مانشتسر يونايتد السابق إريك كانتونا بعد كرة القدم والسينما والرسم، في جولة موسيقية، أحيا خلالها حفلا في مدينة ليون الفرنسية تضمّن أغاني له بالإنجليزية والفرنسية، مساء أمس الجمعة، على مسرح «كوميدي أوديون» الصغير.

وحضر جمهور كبير الحفل، وكان كانتونا يرتدي حذاءً رياضياً وسروالاً أحمر ومعطفاً أسود طويلًا ويضع قبعة صغيرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورافق كانتونا (57 سنة) الذي دخل المجال الموسيقي وغنّى إلى جانب فنانين آخرين، موسيقيان فقط عزفا على البيانو والتشيلو.

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وقال كانتونا لوكالة فرانس برس قبل الحفل «أقوم بذلك من أجل الجمهور، هذا شغفي».

وانطلقت جولته «كانتونا سينغز إريك» نهاية أكتوبر الماضي في مدينة مانشستر التي أصبح أحد أهم لاعبي كرة القدم فيها.

«ذي كينغ» مانشستر يونايتد يغني ويمثل
ولُقّب كانتونا بـ«ذي كينغ» (الملك) عندما كان في ذروة تألقه مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (1992-1997)، ومن المرتقب أن يحيي حفلات في جنيف ومرسيليا وباريس، قبل جولة ثانية مخطط لها في ربيع 2024.
ويعد أبرز تحوّل لكانتونا بعد اعتزاله كرة القدم هو التمثيل السينمائي، إذ شارك في فيلم «لوكينغ فور إريك» الذي يؤدي فيه شخصيته الخاصة، وهو من إخراج كن لوتش.

وأدى أيضا في الآونة الأخيرة دوراً رئيسياً في الفيلم التلفزيوني «لو كولوس أو بييه دارجيل»، المستوحىً من مسيرة لاعب الركبي السابق سيباستيان بويل الذي تعرّض للاغتصاب في سن المراهقة، وقد عُرض على محطة «تي إف 1».

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