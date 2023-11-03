«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في صناعة السينما المغربية

القاهرة - بوابة الوسط

في تعاون يعزز مركز السينما المغربية على الساحة السينمائية العالمية، أُعلنت شراكة بين المنتج المغربي ونائب الرئيس السابق لاتحاد المنتجين المغاربة ساشا محمد، والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي إليساندرو ديرفيزو، المرشح لجائزة أوسكار للعام 23 عن فيلمه (The Walk)، في مشروع فني واعد.

يتمثل المشروع الذي يحمل اسم «السينما المغربية 2023-2027» في شركة تعنى بتصميم السيناريوهات وتوزيعها دوليا، ويهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لصناعة السينما المغربية، بإنتاج 12 فيلما سنويا، بحسب موقع «ديكود39» الإيطالي.

يمنح المشروع المواهب الناشئة في مدرسة السينما فرصة غير مسبوقة من خلال تزويدهم بتدريب عالٍ أثناء العمل، تحت إشراف خبراء مشهورين عالميا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في هوليوود.

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ويساهم المشروع أيضًا في تخفيف العبء المالي، الذي غالبا ما يعيق المنتجين المغاربة، لكونه عنصرا أساسيا للتعاون، وبالتالي تشجيع إنتاج أفلام عالية الجودة.

مشروع يتميز بالمصداقية ويعطي وعدا بنجاح عالمي

ويكتسب المشروع تحت قيادة ساشا، المؤثر الرئيسي في عملية التطوير، وأليساندرو ديرفيزو، وهو شخصية معترف بها دوليًا، وبدعم من أعضاء متميزين في أكاديمية الأوسكار، المصداقية ويعِد بالنجاح العالمي.

ويتميز مشروع «السينما المغربية 2023-2027» بطاقة جديدة في صناعة السينما المغربية، مما يسهل تصدير السينما المحلية، مع إتاحة الفرص للمواهب الناشئة، ويضمن تكوينا عالي الجودة للمحترفين، ويعزز الاستقلال المالي للمنتجين.