  • Alwasat News
Atwasat

«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في صناعة السينما المغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 06:26 مساء
«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في صناعة السينما المغربية
صورة مجمعة للمخرج الإيطالي إليساندرو ديرفيزو (يمين)، والمنتج المغربي ساشا محمد (يسار). (موقع ديكود39)
alwasat radio

في تعاون يعزز مركز السينما المغربية على الساحة السينمائية العالمية، أُعلنت شراكة بين المنتج المغربي ونائب الرئيس السابق لاتحاد المنتجين المغاربة ساشا محمد، والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي إليساندرو ديرفيزو، المرشح لجائزة أوسكار للعام 23 عن فيلمه (The Walk)، في مشروع فني واعد.

يتمثل المشروع الذي يحمل اسم «السينما المغربية 2023-2027» في شركة تعنى بتصميم السيناريوهات وتوزيعها دوليا، ويهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لصناعة السينما المغربية، بإنتاج 12 فيلما سنويا، بحسب موقع «ديكود39» الإيطالي.

يمنح المشروع المواهب الناشئة في مدرسة السينما فرصة غير مسبوقة من خلال تزويدهم بتدريب عالٍ أثناء العمل، تحت إشراف خبراء مشهورين عالميا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في هوليوود.

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
أفلام من المغرب العربي في «كان» تصف مجتمعات «تمنع من العيش»

ويساهم المشروع أيضًا في تخفيف العبء المالي، الذي غالبا ما يعيق المنتجين المغاربة، لكونه عنصرا أساسيا للتعاون، وبالتالي تشجيع إنتاج أفلام عالية الجودة.

مشروع يتميز بالمصداقية ويعطي وعدا بنجاح عالمي
ويكتسب المشروع تحت قيادة ساشا، المؤثر الرئيسي في عملية التطوير، وأليساندرو ديرفيزو، وهو شخصية معترف بها دوليًا، وبدعم من أعضاء متميزين في أكاديمية الأوسكار، المصداقية ويعِد بالنجاح العالمي.

ويتميز مشروع «السينما المغربية 2023-2027» بطاقة جديدة في صناعة السينما المغربية، مما يسهل تصدير السينما المحلية، مع إتاحة الفرص للمواهب الناشئة، ويضمن تكوينا عالي الجودة للمحترفين، ويعزز الاستقلال المالي للمنتجين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر

الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب 2023
تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب 2023
تكريم الروائي إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»
تكريم الروائي إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»
فرقة «بيتلز» تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الصناعي في إنجازها
فرقة «بيتلز» تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الصناعي ...
الفنان التشكيلي السعودي عبدالله حمّاس
الفنان التشكيلي السعودي عبدالله حمّاس
مدير مدرسة يقيم طابور الصباح للشهداء في غزة
مدير مدرسة يقيم طابور الصباح للشهداء في غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح...
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون...
المزيد
المتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور يدفع ببراءته
المتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور يدفع ببراءته...
«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في صناعة السينما المغربية
«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في......
ميسي إليوت وجورج مايكل بين كوكبة نجوم تدخل قاعة مشاهير الروك
ميسي إليوت وجورج مايكل بين كوكبة نجوم تدخل قاعة مشاهير الروك...
مدير مدرسة يقيم طابور الصباح للشهداء في غزة
مدير مدرسة يقيم طابور الصباح للشهداء في غزة...
الفنان التشكيلي السعودي عبدالله حمّاس
الفنان التشكيلي السعودي عبدالله حمّاس...
المزيد