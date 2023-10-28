«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف جهاز إدارة المدينة القديمة، بدار حسن الفقيه حسن للفنون، بالمدينة القديمة -طرابلس، الثلاثاء المقبل، النسخة الثانية من معرض «كان وأبطالها»، بمشاركة مجموعة من التشكيليين الليبيين، ويستمر حتى الخميس 2 نوفمبر.

يشارك في المعرض الفنانون: عدنان القرقني، وعادل التواتي، ومحمود النجار، وعبدالكريم منصور، وصبري سلطان، ومالك القماطي، وعبدالناصر أبوعجيلة، وملاك عدنان.

اليوم العالمي للرسوم المتحركة

المعرض يقام تزامنا مع اليوم العالمي للرسوم المتحركة، الذي بدأ الاحتفال به العام 2002، ويوافق الثامن والعشرون من أكتوبر

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يذكر أن النسخة الأولى من المعرض، أقيمت في مثل هذا التوقيت من العام الماضي تحت نفس العنوان «كان وأبطالها» للفنان عدنان القرقني، برعاية من الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، واستضافة جهاز إدارة مدينة طرابلس القديمة.