  • Alwasat News
Atwasat

مركز كليوباترا الثقافي بالإسكندرية يحتفي بمئوية «مطرب الشعب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 05:30 مساء
مركز كليوباترا الثقافي بالإسكندرية يحتفي بمئوية «مطرب الشعب»
صورة تعبيرية للفنان سيد درويش. (الإنترنت)
alwasat radio

نظم مركز كليوباترا الثقافي بالإسكندرية، أمس الخميس، عديد الأنشطة الفنية والفعاليات الفكرية إحياء للذكرى المئوية لوفاة «مطرب الشعب» سيد درويش.

دارت الفعاليات حول إسهامات درويش الفنية التي خلدت في وجدان الشعب المصرية والعربي، كما تغنى فنانو الإسكندرية بأغانيه.

أميرة سليم تتألق بـ«ملكة الليل» في الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية
الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية

وتأتي الفعالية في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر بمرور قرن على غياب سيد درويش، الذي رحل عن عالمنا في العاشر من سبتمبر من العام 1923.

ريادة درويش الموسيقية
ويعد درويش رائد الثورة الموسيقية الحديثة، والتي لم تكن لتنفصل عن الثورة الشعبية الرافضة للاحتلال الإنجليزي.

وجاءت موسيقاه وأغانيه لتعبر عن الواقع الذي كانت تعيشه مصر آنذاك، وناطقة برغبات ونداءات الشعب المصري الداعية إلى تحرره من الاستعمار والفقر والظلم الاجتماعي.

يذكر أن درويش شارك في التظاهرات، وتغنى بآلام وأحلام المصريين، ومنها «أنا المصري» ونشيد «بلادي بلادي» الذي ما زال النشيد القومي لمصر، وغيرها من الأغنيات الوطنية، حتى نال لقب «فنان الشعب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها

الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركات تسجيلات من بينها «يونيفرسال» تقاضي برنامج «أنثروبيك» للذكاء الصناعي
شركات تسجيلات من بينها «يونيفرسال» تقاضي برنامج «أنثروبيك» للذكاء...
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النيابة العامة الفرنسية تطلب السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ لأدجاني
النيابة العامة الفرنسية تطلب السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ ...
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق
ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية
استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية...
المزيد
مركز كليوباترا الثقافي بالإسكندرية يحتفي بمئوية «مطرب الشعب»
مركز كليوباترا الثقافي بالإسكندرية يحتفي بمئوية «مطرب الشعب»...
وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية تضامنا مع غزة
وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية ......
المتهم في قضية اغتيال مغني الراب توباك شاكور يمثل أمام المحكمة مجدداً
المتهم في قضية اغتيال مغني الراب توباك شاكور يمثل أمام ......
ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق
ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق...
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني ......
المزيد