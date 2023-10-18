  • Alwasat News
Atwasat

وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل مصورة سينمائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 11:27 صباحا
وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل مصورة سينمائية
صورة وزعتها شرطة مقاطعة سانتا في للممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم «راست» في 21 أكتوبر 2021 في ولاية نيو مكسيكو الأميركية. (أ ف ب)
alwasat radio

يواجه الممثل الأميركي أليك بالدوين متاعب تتعلق باحتماليه تعقبه مجددا في قضية إطلاق النار الذي أودى فيه بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم «راست» العام 2021، على ما أفاد المدعون الثلاثاء، بعدما أُسقطت الملاحقات بحقه في أبريل جراء اتهامه بالقتل غير العمد في القضية.

ويتعين على هيئة محلفين كبرى أن تقرر خلال الشهرين المقبلين ما إذا كانت ستوجه اتهامات أخرى ضد الممثل أم لا، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهد تصوير فيلم الويسترن «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغل بالدوين سلاحا يُفترض أنه يحوي رصاصا مطاطيا، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقال المدعيان كاري موريسي وجايسن لويس الثلاثاء «بعد تحقيق مكثف أُجري خلال الأشهر القليلة الفائتة، ظهرت وقائع جديدة نعتقد أنها تثبت المسؤولية الجنائية لبالدوين في مقتل هالينا هاتشينز وإطلاق النار على جويل سوزا».

الخبراء يتشككون في أقوال بالدوين
ودفع بالدوين البالغ 65 سنة ببراءته باستمرار في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفرادا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح فارغ كذلك نفى أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكا لدى خبراء عدة.

-قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين
اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ

وتواجه مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمتي القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة، والتى دفعت ببراءتها قبل محاكمتها المقررة في العام 2024.

وأُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين في مطلع أكتوبر، ورأى المدعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين ماليا من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.

ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرون أيضا شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.

واستؤنف تصوير «راست» في ابريل، بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجا منفذا. وفي أكتوبر 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختفاء تمثال لرودان من مجموعات متحف غلاسكو يقدر بـ3.8 ملايين دولار
اختفاء تمثال لرودان من مجموعات متحف غلاسكو يقدر بـ3.8 ملايين ...
وفاة المخرج التلفزيوني يحيى جرناز
وفاة المخرج التلفزيوني يحيى جرناز
رئيس «باراماونت»: أتفاءل بقرب إنهاء إضراب الممثلين في هوليوود
رئيس «باراماونت»: أتفاءل بقرب إنهاء إضراب الممثلين في هوليوود
بريتني سبيرز تكشف لجوئها إلى الإجهاض في مذكراتها
بريتني سبيرز تكشف لجوئها إلى الإجهاض في مذكراتها
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني المواهب
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني المواهب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
المزيد
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض الشارقة للكتاب 2023»
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض ......
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم «ديفنتلي مايبي»
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم ......
وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل مصورة سينمائية
وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل ......
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني المواهب
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني ......
بريتني سبيرز تكشف لجوئها إلى الإجهاض في مذكراتها
بريتني سبيرز تكشف لجوئها إلى الإجهاض في مذكراتها...
المزيد