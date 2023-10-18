وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل مصورة سينمائية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه الممثل الأميركي أليك بالدوين متاعب تتعلق باحتماليه تعقبه مجددا في قضية إطلاق النار الذي أودى فيه بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم «راست» العام 2021، على ما أفاد المدعون الثلاثاء، بعدما أُسقطت الملاحقات بحقه في أبريل جراء اتهامه بالقتل غير العمد في القضية.

ويتعين على هيئة محلفين كبرى أن تقرر خلال الشهرين المقبلين ما إذا كانت ستوجه اتهامات أخرى ضد الممثل أم لا، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهد تصوير فيلم الويسترن «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغل بالدوين سلاحا يُفترض أنه يحوي رصاصا مطاطيا، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقال المدعيان كاري موريسي وجايسن لويس الثلاثاء «بعد تحقيق مكثف أُجري خلال الأشهر القليلة الفائتة، ظهرت وقائع جديدة نعتقد أنها تثبت المسؤولية الجنائية لبالدوين في مقتل هالينا هاتشينز وإطلاق النار على جويل سوزا».

الخبراء يتشككون في أقوال بالدوين

ودفع بالدوين البالغ 65 سنة ببراءته باستمرار في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفرادا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح فارغ كذلك نفى أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكا لدى خبراء عدة.

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اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ

وتواجه مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمتي القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة، والتى دفعت ببراءتها قبل محاكمتها المقررة في العام 2024.

وأُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين في مطلع أكتوبر، ورأى المدعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين ماليا من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.

ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرون أيضا شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.

واستؤنف تصوير «راست» في ابريل، بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجا منفذا. وفي أكتوبر 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.