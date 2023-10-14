مدرسة عمورة بجنزور في كتاب توثيقي جديد للمؤرخ عمار جحيدر

القاهرة - بوابة الوسط

صدر مؤخراً للمؤرخ والباحث د. عمار جحيدر كتاب «مدرسة عمورة بجنزور أثر معماري ثقافي من العهد القرمانلي، الوقفية التأسيسية 1164هجري - 1751م نص ودراسة وملاحق».

ويعد الكتاب الذي صدر عن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ثمرة بحث دام حوالي 35 عاماً، حيث بدأت فكرته من العام 1988، وتأكدت بعثور الباحث والمؤرخ جحيدر على نسخة من الوقفية التأسيسية لمدرسة عمورة «زاوية عمورة» في العام 1990، وترجع أهمية الوثيقة إلى كونها حررت بعد أحد عشر عاماً من تأسيس المدرسة في مايو 1762، بحسب موقع «طيوب».

- «التليسي مؤرخًا» كتاب جديد لـ«عمار جحيدر»

- التليسي.. سؤال التاريخ والوعي بالكيان

ويتناول الكتاب الذي جاء في 246 صفحة «الوقف» في الحضارة الإسلامية ومكانته في التاريخ الثقافي، ومؤسس المدرسة القايد عمورة فلمنق، والوقفية التأسيسية: البنية والنص والجداول التحليلية، ومحيط مدرسة عمورة فلمنق الثقافي، وأردف البحث والدراسة بملاحق من صور ولوحات ووثائق وغيرها لإضاءة جوانب من الدراسة.

مؤلفات وبحوث صدرت للمؤرخ

يذكر أن د. عمار جحيدر ارتبط عمله بالوثائق والمخطوطات حيث عمل بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وساهم في تأسيسه منذ العام 1978، وكذلك بلجنة الحفاظ على التراث الإسلامي في ليبيا.

وصدر له عديد المؤلفات التي تعني بالتاريخ الليبي منها، «آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث»، و«البحرية الليبية وحرب اليونان»، و«دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العهد القرمانلي»، و«الولايات العربية أثناء العهد العثماني»، و«ولاية طرابلس الغرب في ضوء المصادر العثمانية الرسمية باللغة التركية»، و«التليسي مؤرخا».