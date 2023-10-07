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تحت شعار «50 عامًا من العزة» فعاليات ثقافية مصرية تحيي ذكرى نصر أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 03:29 مساء
تحت شعار «50 عامًا من العزة» فعاليات ثقافية مصرية تحيي ذكرى نصر أكتوبر
جنود مصريون يحيون وكالات أنباء عالمية أثناء حرب أكتوبر 1973. (أرشيفية: الإنترنت)
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احتفت عديد الهيئات الثقافية بمصر بالذكري الخمسين «اليوبيل الذهبي» لنصر أكتوبر المجيد، تحت شعار «50 عامًا من العزة».

قالت القوات المسلحة في فيديو على صفحتها بـ«فيس بوك»، «إن الحرب كانت من أيام العزة والكرامة، وتغير فيها مجرى التاريخ، عندما اقتحم جيش مصر قناة السويس، وحطم خط بارليف، وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر».

وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية فنية، بعنوان «مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور»، بمشاركة الفنان علي الحجار، بمسرح السامر بالعجوزة، في حضور وزيرة الثقافة المصرية وعديد الشخصيات الثقافية والفنية.

قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني “إن الحفل يأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة لمشاركة الشعب المصري العظيم احتفالاته بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تظل رمزا للعزة والكرامة”، مؤكدا استمرار الاحتفالات التي تقدمها الهيئة بمواقعها بجميع المحافظات، على مدار الشهر الحالي، بفعاليات فنية وثقافية متنوعة تتناول ذكرى العبور العظيم وسير أبطاله».

أقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

المجلس الأعلى للثقافة يحتفل بأمسية
كما احتفل المجلس الأعلى للثقافة بأمسية ثقافية بعنوان «أكتوبر من الألف إلى الياء»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التى يعدها المجلس على مدار شهر أكتوبر الجارى، فى إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وشارك فى الأمسية المؤرخ د. جمال شقرة، واللواء طيار حربى سمير عزيز، واللواء بسلاح المدفعية محمد عبد القادر.

تحدث اللواء محمد عبد القادر، مشيرًا إلى أنه دوَّن تفاصيل رحلته بداية من محطته الأولى إبان قبوله فى الكلية الحربية، وصولًا إلى لحظة العبور والنصر فى حرب أكتوبر المجيدة  في كتاب تحت الطبع بعنوان «نقوش على جدار الزمن».

وقال اللواء سمير عزيز، إنه كان يخدم على متن طائرة من طراز «ميج 21»، موضحًا أن مهمته خلال حرب أكتوبر كانت المشاركة فى حماية الطائرات المصرية المتجهة صوب سيناء، وأكد أن أبرز الخسائر التى ألحقها سلاح الطيران المصرى بالعدو الإسرائيلى، تمثلت فى تدمير جميع قواعد الصواريخ المضادة للطائرات.

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وأكّد د. جمال شقرة أن مذكرات كبار رجالات العدو من جنرالات وساسة أمثال مناحم بيجن، وجولدا مائير، وموشيه ديان، تبين أن النصر الخاطف الذى حققته إسرائيل فى يونيو 1967 لم يحقق لها الأمان، وبالفعل عقب هذا التاريخ تولدت شرارة حرب الاستنزاف التى انتصرنا فيها وتكفى شهادة العدو التى أكدت انتصار مصر فى حرب الاستنزاف، وهو ذات الأمر الذى رصده فى كتابه: «شهادات إسرائيلية حول حرب الاستنزاف».

ويواصل المجلس الأعلى للثقافة تنظيم العديد من الفعاليات على امتداد شهر أكتوبر، احتفالًا بحلول اليوبيل الذهبى على نصر أكتوبر المجيد؛ حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات سوف يجري نقلها أونلاين، كما يطرح المجلس الأعلى للثقافة عدد من الإصدارات بهذه المناسبة المهمة، فضلًا عن تقديم خصم بنسبة 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بانتصارات أكتوبر المجيدة

معرض فني بقطاع الفنون التشكيلية
كما افتتح قطاع الفنون التشكيلية معرضا فنيا بعنوان «يوبيل النصر» (خمسون عامًا على انتصارات أكتوبر - خمسون عملاً فنياً يوثقون الحدث)، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وقال قطاع الفنون التشكيلية في بيان: «تَزْخر متاحفنا الفنية بأعمالٍ فنية توثِّق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمالاً تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وُثِّقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريري يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفي إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية».

كما يستضيف اليوم السبت، مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فعالية بعنوان «احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة»، ويستضيف ا د. ميسرة عبدالله نائب مدير هيئة المتحف القومي الحضارة المصرية وأستاذ الآثار المصرية القديمة، د. خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، ود. محمد شبانة أستاذ الموسيقى والتراث الشعبي  بأكاديمية الفنون.

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