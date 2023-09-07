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الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:19 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
قوات إسرائيلية تتمركز في شبه جزيرة سيناء المصرية، في اليوم الأول من الحرب، 6 أكتوبر 1973 (أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية: الإنترنت)
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مجموعة جديدة وكبيرة من أرشيفها السري الخاص بـ«حرب أكتوبر» بعد 50 عامًا على اندلاعها في 6 أكتوبر 1973 مع مصر وسورية.

وقال موقع «أرشيف الدولة» الإسرائيلي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، يتيح أرشيف الدولة للجمهور مجموعة كبيرة من المواد الأرشيفية، ومعظمها معروض للاطلاع عليه لأول مرة.

وتشمل الوثائق السرية المفرج عنها آلاف الملفات المودعة في الأرشيف، وتحتوي على مئات الآلاف من الصفحات، وثقت لحظيًا ما يحدث في جميع الساحات: السياسية، والعسكرية، والدولية، والعامة، والمدنية، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

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كما تتضمن وثائق من وزارة الخارجية وثائق عسكرية، وسياسية، ومدنية، وشهادات، وتقارير، ومناقشات، وتقييمات للوضع فيما يتعلق بسير الحرب، والدفاع المدني، واستعدادات الجبهة الداخلية خلال الحرب. وتحتوي أيضًا على العديد من الصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الصوتية، والأفلام

وأضاف البيان، أن الوثائق الجديدة تعرض «لمحة رائعة» عن عملية صنع القرار في تلك اللحظات المضطربة والمعقدة، والاتصالات السياسية التي جرت في نهاية الحرب بوساطة الولايات المتحدة مع مصر وسورية والتي أفضت إلى ترتيبات فصل القوات معهما وانتهت في نهاية مايو 1974.

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