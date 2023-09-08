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إنشاء وحدة لـ«إتقان اللغة العربية» في جامعة عمر المختار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 08:52 مساء
إنشاء وحدة لـ«إتقان اللغة العربية» في جامعة عمر المختار
المدير التنفيذي لمركز المختار للبحوث والاستشارات العلمية والتدريب بجامعة عمر المختار د.حسين محمود بوخيرالله، ورئيسة وحدة إتقان اللغة العربية د. أريج خطاب (الإنترنت)
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قررت جامعة عمر المختار في البيضاء إنشاء أول وحدة لإتقان اللغة العربية تحت مسمى «مهارات وإتقان اللغة العربية»، فيما جرى تكليف الدكتورة أريج خطاب لرئاستها.

أصدر القرار رئيس الجامعة د. عبدالمطلوب بوفروة، فيما ستكون الوحدة تابعة لمركز المختار للبحوث والاستشارات العلمية والتدريب التابع للجامعة.

وتقوم رؤية الوحدة على التميز في التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية في مجال اللغة العربية.

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اختبار لقياس مستوى الطلاب في مهارات اللغة
وحسب الرؤية المعلنة لها، تسعى الوحدة إلى رفع كفاءة الطلاب في اللغة العربية، وإتقانهم لمهارات اللغة المختلفة، وذلك من خلال عقد اختبار يقيس مستوى الطلاب في مهارات اللغة.

ويجري هذا الاختبار للمتقدمين للدراسة بالجامعة ويكون شرطًا للحصول على المؤهلات الجامعية، أو العمل بها، وذلك لرفع كفاء ومستوى اللغة العربية لدى الطلاب والخريجين على حد سواء.

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