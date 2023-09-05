«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة نتيجة استفتاء أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية والتي شارك بها نحو ثلاثين ناقدًا وسينمائيًا مصريًا.

ترتيب الأفلام

وجاء ترتيب الأفلام كالآتي: «غرام في الكرنك، خللي بالك من زوزو، غزل البنات، أبي فوق الشجرة، آيس كريم في جليم، عودة الابن الضال، رصاصة في القلب، أنت حبيبي، سمع هس، شارع الحب، صغيرة على الحب، مولد يا دنيا، أضواء المدينة، إجازة نص السنة، معبودة الجماهير، يوم من عمري، قلبي دليلي، الوردة البيضا، دهب، عفريتة هانم، عنبر، لحن الوفاء، شفيقة ومتولي، الخطايا، ميكروفون، أيامنا الحلوة، الوسادة الخالية، اليوم السادس، نهارك سعيد، إضراب الشحاتين، انتصار الشباب، حسن ونعيمة، الزوجة، سلامة، تمر حنة، يوم سعيد، بنات اليوم، يا مهلبية يا، أميرة حبي أنا، ورد الغرام، شيء من الخوف، ألمظ وعبده الحامولي، أربع بنات وضابط، أيام وليالي، غرام وانتقام، الشموع السوداء.

بالإضافي إلى فيروز هانم، حكايتي مع الزمان، أمريكا شيكا بيكا، يحيا الحب، كابوريا، لعبة الست، علموني الحب، حكاية حب، فاطمة، لحن الخلود، رابعة العدوية، تاكسي الغرام، سارق الفرح، فتاة الاستعراض، المتوحشة، المليونير، حبيب العمر، الكيف، دايما معاك، الشيماء، شاطئ الغرام، سيد درويش، مواطن ومخبر وحرامي، قشر البندق، عفريت مراتي، الطوق والإسورة، أنياب، رسالة من امرأة مجهولة، المصير، الآنسة ماما، حرامي الورقة، العيش والملح، سكوت هنصور، لهاليبو، ما تقولش لحد، بلبل أفندي، فاطمة وماريكا وراشيل، الأيدي الناعمة، بنات حواء، أنا وحبيبي، ياسمين، ليلة بكى فيها القمر، موعد غرام، ممنوع الحب، خطف مراتي، صعيدي في الجامعة الأميركية، فيفا زلاطا، حكايات الغريب، أنشودة الفؤاد، ليلى بنت الفقراء، يوم مر ويوم حلو، مجد ودموع، شاطئ المرح، أدهم الشرقاوي».

الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط

يذكر أن الاستفتاء قام بإعداده الصحفي والناقد زين العابدين خيري وشارك به كل من النقاد والسينمائيين، أحمد شوقي وأسامة عبدالفتاح والأمير أباظة وأمجد جمال وأمنية عادل وأمير رمسيس وتامر كروان وحاتم حافظ وحسام الخولي وخالد عبد العزيز وخالد محمود ورامي المتولي ورانيا يحيى ورشا حسني وزين العابدين خيري وسمير شحاتة وصفاء الليثي، وطارق الشناوي وعصام زكريا وكمال رمزي وماجدة خير الله وماجدة موريس محمد سيد عبدالرحيم ومحمد طارق ومحمد عطية ومروة أبوعيش وناجي فوزي ونادر رفاعي وهاني أبوالحسن وهاني حسن وهاني مصطفى ووليد الخشاب.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتَّاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة وتشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.