«الأرض المحصورة» لعمر الككلي في ندوة بالإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط

يحل الأديب الكبير عمر أبو القاسم الكکلي، الأحد القادم ضيفًا على قصر ثقافة الشاطبي بمدينة الإسكندرية، لمناقشة مجموعته القصصية «الأرض المحصورة».

يدير الندوة الأديب محمد عبد الوارث، ويناقش القصص الناقد وحيد مهدي، حسبما أعلنت إدارة قصر الشاطبي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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صدرت المجموعة عن دار السراج للنشر والتوزيع، طرابلس، في 112 صفحة من القطع المتوسط، وبلوحة غلاف من أعمال التشكيلي الليبي «عمر جهان»

إصدارات أخرى للأديب عمر الككلي

كما صدر له عديد الإصدارات المتنوعة بين القصص والمقالات.

وعمر أبوالقاسم الككلي كاتب وقاص ليبي مواليد العام 1953، ويعد من أهم الكتّاب في القصة القصيرة بليبيا. بدأ بكتابة القصة منذ مطلع سبعينات القرن العشرين. وتُرجمت بعض قصصه إلى الإنجليزية. وله عديد الإصدارات المتنوعة بين القصص والمقالات.