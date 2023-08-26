تكريم الإعلامي محمد قليوان على هامش مهرجان صيف مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

كرّمت مجموعة من النخب الثقافية والفنية والأدبية وعدد من الإعلاميين، أمس الجمعة، المصور والإعلامي محمد قليوان بعد مسيرة إعلامية دامت حوالي 40 سنة في مجال التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية «وال».

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جاء التكريم على هامش فعاليات مهرجان صيف مصراتة الذي ينظمه المجلس البلدي مصراته وتنفذه شركة «المسداة لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، وأشارت «وال» إلى أن فعاليات التكريم كانت على خشبة المسرح الوطني مصراتة عقب انتهاء فعاليات مسابقة فيلم (عرفني على مدينتك) للأفلام القصيرة التي اختتمت فعاليتها بمشاركة واسعة من داخل وخارج مدينة مصراته.-

الفنان محمد قليوان من أوائل الملتحقين بالتلفزيون الليبي في بداياته، وأنتج وأشرف على عديد الأعمال التلفزيونية والمسلسلات الدرامية.