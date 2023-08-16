  • Alwasat News
Atwasat

بني وليد تكرّم الأديب والإذاعي عمر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 12:19 مساء
بني وليد تكرّم الأديب والإذاعي عمر رمضان
الأديب الليبي عمر رمضان. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

كرمت جمعية المتكأ للدراسات الاستراتيجية الأديب والشاعر الليبي عمر رمضان، تقديراً لرحلة إبداعية استمرت نصف قرن، قدم خلالها سجلاَ ثرياً من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون والبرامج والأغاني، بالإضافة إلى القصائد والمقالات والدراسات في التاريخ والأدب.

جامعة سرت تستأذن الأديب عمر رمضان لنشر مؤلفاته

حضر الفعالية، التي أقيمت بقاعة الشهيد الدكتور عبدالله سليمان بكلية الهندسة الإلكترونية ببني وليد، في 30 يوليو الماضي، كل من عميد بلدية بني وليد عبدالحفيظ الرايس، ومسؤولين وأعيان ووجهاء المدينة وأساتذة جامعة بني وليد، وجمع من الإعلاميين والشعراء والأدباء والمثقفين على مستوى ليبيا، في غياب المُحتفى به لأسباب صحية، وفق الصفحة الرسمية للجمعية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تأسيس وإدارة إذاعة سرت 
 شغف الأديب الكبير بالأدب، واستهوته الكتابة منذ صغره فتواصل مع عديد الصحف والمجلات المحلية ونشر إنتاجه الأدبي على صفحاتها.

وبدأت مسيرة عمر رمضان، مع الإذاعة منذ العام 1980 من خلال عديد الأعمال الدرامية المرئية والمسموعة، وبرامج أدبية وثقافية من بينها «رفاقة عمر»، و«النجع»، و«على هامش التاريخ»، و«في الصميم»، و«الباهي باهي»، و«من أجل الإيمان»، وملحمة «السيرة الهلالية»، و جرى تكليفه العام 1996 بالإشراف على تأسيس وإدارة إذاعة سرت المحلية.

 تغنى كوكبة من الفنانين الليبيين والعرب بقصائد الشاعر عمر رمضان، ومنهم عبد اللطيف حويل وخالد سعيد ومحمد السيليني ومحمد خليل وناصف محمود واحمد حلمي ومراد اسكندر  وراسم فخري ولطفي العارف، وفاطمة احمد وسالمين الزروق ونجوى محمد ومريم السعفي ونادية محمد وحنان سعيد وامال الشريف و وفاء سالم.

ومن الأصوات العربية وديع الصافي ومصطفى نصري وأصالة نصري وحسان عمراني والشاذلي الحاجي وإلياس كرم، وسميرة توفيق وسامية كنعان وصفوة وامل عرفة وسوزان عطية، وذكرى في آخر ما غنته قبل نهياتها المأساوية«صبي عيني».

درع تكريم الشاعر عمر رمضان 30 يوليو 2023، (مركز المتكأ للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بمدينة بني وليد)
درع تكريم الشاعر عمر رمضان 30 يوليو 2023، (مركز المتكأ للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بمدينة بني وليد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«غرفة رجل مبعثرة» مجموعة قصصية للشاعرة غزالة الحريزي
«غرفة رجل مبعثرة» مجموعة قصصية للشاعرة غزالة الحريزي
الأولي من نوعها.. محاضرة عن بيئة العمل السامة في جامعة بنغازي
الأولي من نوعها.. محاضرة عن بيئة العمل السامة في جامعة بنغازي
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي...
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
المزيد
56 فيلمًا في انطلاق مهرجان عمّان السينمائي الدولي
56 فيلمًا في انطلاق مهرجان عمّان السينمائي الدولي...
«العربية للمسرح» تطلق مسابقة النص المسرحي الموجه للطفل
«العربية للمسرح» تطلق مسابقة النص المسرحي الموجه للطفل...
بني وليد تكرّم الأديب والإذاعي عمر رمضان
بني وليد تكرّم الأديب والإذاعي عمر رمضان...
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»...
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي
حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي...
المزيد