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انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة تسجيل أغنية «ليتيت بي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 12:27 مساء
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة تسجيل أغنية «ليتيت بي»
المغنية الأميركية دولي بارتن. (أ ف ب)
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انضم بول مكارتني ورينغو ستار إلى النجمة الأميركية دولّي بارتن، في تسجيل نسخة من أغنية فرقة «البيتلز» الكلاسيكية «ليتيت بي» لألبومها المقبل.

وصدرت الأغنية الجمعة وستكون ضمن ألبوم بارتن المقبل «روكستار» الذي سيصدر في 17 نوفمبر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكتبت بارتن على موقعها الإلكتروني «حسنا، هل هناك أفضل من غناء ليتيت بي، مع بول مكارتني الذي كتب الأغنية؟ ليس هذا فقط، لقد عزفها على البيانو!»، مضيفة «حسنا، الأفضل من ذلك أن رينغو ستار (شارك في تسجيل الأغنية) عزفا على الدرامز وبيتر فرامبتن على الغيتار وميك فليتوود على أداة القرع. شكرا لكم!».

تسع أغانٍ أصلية
وهذا الألبوم هو الـ47 لبارتن ويضم 21 أغنية من كلاسيكيات البوب والروك، بالإضافة إلى تسع أغانٍ أصلية.

وبحسب مجلة «بيلبورد» الأميركية، فإن نجوم روك آخرين شاركوا في تسجيل أغاني الألبوم مع بارتن من أبرزهم إلتون جون وستينغ وليزو وبينك وديبي هاري وستيف بيري وستيفن تايلر ومايلي سايرس.

وأشارت «بيلبورد» إلى أن إعادة تسجيل «ليتيت بي» هي تعاون نادر بين آخر نجمي فرقة «البيتلز» ما زالا على قيد الحياة.

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