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«امرأة على الضفة الأخرى».. عمل جديد للشاعرة نعمة الفيتوري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:05 صباحا
«امرأة على الضفة الأخرى».. عمل جديد للشاعرة نعمة الفيتوري
غلاف المجموعة الشعرية «امرأة على الضفة الأخرى»، 15 أغسطس 2023
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أصدرت دار النخبة للنشر والتوزيع مجموعة شعرية بعنوان «امرأة على الضفة الأخرى» للأديبة نعمة الفيتوري، وهي المجموعة الشعرية الرابعة لها.

حاولت الأديبة نعمة من خلال مجموعتها الشعرية رسم الملامح العامة للنص، وتركت للمتلقي تتبع الضوء الداخلي نحو زوايا نظر متعددة، وكذلك توظيف الصور الشعرية فيما يتعلق بالارتباط اليومي وتجلياته، والتخلص من آثاره المباشرة على أفق الإنسان وقيمه وجوهره في الفعل الإنساني العظيم.

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وقالت الفيتوري عن المجموعة: «كان عليّ أن أقف على الضفة الأخرى، لأكتشف بقع الضوء في مشواري وآثار خطاي».

الأديبة نعمة الفيتوري
نعمة الفيتوري، مترجمة ومنسقة علاقات عامة، وكاتبة ومترجمة قانونية أيضا، وعملت مديرة تنفيذية لمنتدى أدبي للأدباء الليبيين والعالم العربي، يدعم الهواة وتشجيع الأقلام المميزة والنشر لهم.

وصدرت لها عدة دواوين: «أنات ذاتي» 2018، و«عنفوان» 2019، و«تقاسيم امرأة» 2020.

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