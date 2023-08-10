وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الفنان البريطاني جيمي ريد، الذي ابتكر أغلفة أعمال عدة لفرقة «سكس بيستولز»، عن 76 عامًا، على ما أعلن مصدر مقرب منه الأربعاء.

ومن أبرز أعماله غلاف «غاد سايف ذي كوين» سنة 1977، الشهير الذي يرمز إلى ثقافة البانك، وتظهر عليه صورة للملكة إليزابيث الثانية تتوسط العلم البريطاني فيما تغطّي عبارة «غاد سايف ذي كوين - سكس بيستولز» عينيها وفمها.

وابتكر ريد كذلك الغلاف الأصفر والوردي لألبوم «سكس بيستولز» الوحيد «نيفر مايند ذي بولوكس» (1977)، والذي كُتب عليه اسم الفرقة بحروف سوداء، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن بين أعماله البارزة الأخرى غلاف لأغنية «انارشي إن ذي يو كاي» الذي يظهر علمًا بريطانيًّا ممزقًا أعيد تجميع أجزائه بواسطة دبابيس، وفي وسطه اسما الأغنية والفرقة التي تؤديها.

وقال جون مارشانت، صاحب المعرض الذي كان يتعاون مع ريد، في بيان: «نعلن بحزن وفاة جيمي ماكغريغور ريد - 16 يناير 1947 - 8 أغسطس 2023».

وأشار البيان إلى أن جيمي ريد كان «فنانًا وثائرًا وفوضويًّا» و«متمردًا ورومانسيًّا. وله ابنة محبوبة هي رُوان وحفيدة تُدعى روز»، مضيفًا: «رحل تاركاً إرثًا هائلًا». ولم تُحَدّد أسباب وفاته.

وجيمي ريد المولود في العام 1947، انضم إلى مدرسة ويمبلدون للفنون في السادسة عشرة قبل أن ينتقل إلى كرويدون في جنوب لندن حيث التقى مدير أعمال «سكس بيستولز» مالكولم ماكلارن.