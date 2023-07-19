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تطور جديد في التحقيقات بشأن اغتيال مغني الراب توباك شاكور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 10:37 صباحا
تطور جديد في التحقيقات بشأن اغتيال مغني الراب توباك شاكور
رسم جداري لمغني الراب الأميركي الشهير توباك شاكور في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، 16 مايو 2016. (أ ف ب)
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نفذ محققون في لاس فيغاس عملية دهم، في إطار جهودهم للتوصل إلى كشف ملابسات قضية مقتل مغني الراب الأميركي الشهير توباك شاكور قبل نحو 30 عاماً، على ما أفاد ناطق رسمي أمس الثلاثاء.

وأوضح الناطق، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، أن شرطة لاس فيغاس، الواقعة في ولاية نيفادا، «تؤكد أن مذكرة تفتيش نُفذت أول من أمس الاثنين في مدينة هندرسون المجاورة». وأضاف أن العملية «تندرج في إطار التحقيق الجاري في مقتل توباك شاكور»، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

أبرز فناني ساحل الولايات المتحدة
يعد نجم الهيب هوب الراحل أبرز فناني ساحل الولايات المتحدة الغربي، وعرف مسيرة فنية حافلة على الرغم من قِصرها، حيث جرى اغتياله بطلقات نارية في سبتمبر 1996 بلاس فيغاس في ظروف لا تزال غامضة، ولم يكن تعدّى الخامسة والعشرين. وقد جرى بيع 75 مليوناً من ألبومات توباك، الذي كانت «كاليفورنيا» و«تشاينجز» و«دير ماما» و«أول آيز أون مي» أبرز أغنياته.

وبعد ستة أشهر من مقتله، اغتيل منافسه على الساحل الشرقي كريستوفر والاس (ذي نوتوريوس بيغ). ويربط كثر اغتيالهما بالتنافس بين شركتيهما للتسجيلات الموسيقية «ديث رو» (مقرها لوس أنجليس) و«باد بوي إنترتينمنت» (نيويورك).

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