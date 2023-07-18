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نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام الجيزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 06:42 مساء
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام الجيزة
مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في مدينة كان الفرنسية في 22 مايو 2023 (أ ف ب)
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منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الثلاثاء، حفلة كان مقررًا أن يحييها في 28 يوليو الجاري مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في مجمع أهرام الجيزة قرب القاهرة، معللة قرارها بتنافي ما يقدّمه الفنان مع تقاليد الشعب المصري.

ويستضيف مجمع الأهرام قرب العاصمة المصرية بانتظام، حفلات لنجوم موسيقيين عالميين، بينهم فرقة الهيب هوب الأميركية «بلاك آيد بيز» في أكتوبر 2021.

وقلّما تعارض النقابة إقامة مثل هذه الحفلات، لكنها تقوم في المقابل منذ سنوات بحملات ضد أنواع من الغناء الشعبي المصري، خصوصًا فرق الراب ومؤدي الأغنيات المعروفة بـ«المهرجانات». كما تشن مصر حملة ضد ما تعتبره تحريفًا لتاريخها، بما يستهدف تيارات مدعومة خصوصًا من شخصيات من الأميركيين السود تؤكد ارتباط الحضارة الفرعونية بالأفارقة ذوي البشرة السوداء.

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نقابة المهن الموسيقية حددت ضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد
والثلاثاء، أوضحت نقابة المهن الموسيقية، التي تتمتع بحق الإشراف على الحفلات أو بث الأعمال الموسيقية في البلد العربي الأكثر تعدادًا بالسكان، في بيان أنها «رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت النقابة «بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية» من «أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة»، تقرر «إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري».

لكن البيان لم يحدد ماهية هذه الطقوس التي نسبها إلى ترافيس سكوت، أحد أبرز الأسماء في موسيقى الهيب هوب الأميركية، والذي يُجري حاليًا جولة عالمية.

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