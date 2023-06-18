ليبيا تشارك في ملتقى دولي حول «الميتافيرس» والصناعات الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في أعمال الملتقى الإقليمي العربي الأول حول «الميتافيرس ومستقبل الصناعات الثقافية الإبداعية»، الذي ينظمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وبالشراكة مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم والذي انطلقت فعالياته في مدينة سوسة التونسية يوم أمس السبت ويستمر حتى غدٍ الإثنين 19 يونيو.

ويمثل وزارة الثقافة الليبية في هذه الدورة الدكتور عبدالعاطي محمد طبطابة. ويسعى الملتقى إلى سد الفجوة الرقمية بين البلدان وتعزيز المزيد من المساواة، فضلا عن الاستفادة من تكنولوجيات الميتافيرس ومن مزايا التكنولوجيات الحديثة لتفعيل خطة النهوض بالتصنيع الثقافي بالوطن العربي وإثرائه بتطوير المفاهيم الأساسية للصناعة الثقافية والإبداعية ودعم الكفاءات الإنتاجية في مهن الثقافة والتراث وعلاقتها بالذكاء الصناعي، وعرض مشاريع المواهب والمبدعين العرب ودعم الإنتاج المشترك والتمويل.

ويشهد الملتقى إقامة عدد من الندوات واللقاءات الفكرية وورشات العمل، من بينها: «الميتافيرس من أجل الثقافة والإبداع والابتكار» و«مستجدات التقنيات الرقمية وأثرها في تطوير وترشيد صناعات الثقافة والفنون المعاصرة» و«مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية في عالم الميتافيرس»، و«المؤسسات الرقمية الناشئة في مجال الاقتصاد الإبداعي».

يستخدم مصطلح الميتافيرس لوصف مفهوم الإصدارات المستقبلية المفترضة للإنترنت، المكون من محاكاة ثلاثية الأبعاد لا مركزية ومتصلة بشكل دائم. هذه العوالم الافتراضية يمكن الولوج إليها والوصول لها عبر نظارات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز والجوالات والحواسب المكتبية ومنصات الألعاب، كما أن مصطلح الميتافيرس يشير إلى الإنترنت ككل، بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز.



ملصق الملتقى الإقليمي العربي. (الإنترنت)

فعاليات الملتقى الإقليمي العربي بتونس. (الإنترنت)

فعاليات الملتقى الإقليمي العربي بتونس. (الإنترنت)