«تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي» ندوة في جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن النشاط العلمي في كلية الإعلام بجامعة بنغازي، ينظم قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية ندوة بعنوان «التأثيرات النفسية والاجتماعية والإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك في الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل 20 يونيو بالحميضة في مركز البحوث والاستشارات، التابع للجامعة، والمقابل لعيادتها.

وستشهد الندوة تقديم أربع ورقات عملية تغطي محاورها، وهي: «التأثيرات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي»، يقدمها أ. د. محمد الطبولي، و«الذكاء الاصطناعي والخوارزميات ووسائل التواصل الاجتماعي»، يقدمها د. علي القناوي، و«التأثيرات النفسية لوسائل التواصل الاجتماعي»، تقدمها د. ميرفت التارقي، و«وسائل التواصل الاجتماعي: مقاربة إعلامية»، تقدمها د. سليمة زيدان.

ملصق الندوة العلمية بكلية الإعلام جامعة بنغازي. (الإنترنت)