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انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 04:12 مساء
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية
جانب من فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب. (بوابة الوسط)
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بمشاركة خمس دور نشر ليبية انطلقت، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الدورة الـ32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 2023، تحت شعار «بالقراءة نرتقي»، الذي يستمر حتى 21 يونيو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وضمن دور النشر الليبية المشاركة، مكتبة الكون التي ذكر صاحبها ومديرها فتحي بن عيسى عبر صفحته بموقع الـ«فيسبوك» أن المشاركة الليبية في المعرض ستشمل عرض إصدارات خمس دور نشر هي: دار الجابر، ومكتبة الكون، ودار الفضيل، ودار جين، ومجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

وأوضح بن عيسي أن القراء سيكونون على موعد مع الإصدارات الليبية الجديدة عبر 330 عنوانا، من أعمال 218 كاتبا وكاتبة. وتشهد هذه الدورة من المعرض الدولي مشاركة 505 ناشر من 37 دولة.

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